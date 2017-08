Kleines Wiesental Selbst gefangene Forellen auf den Grill gelegt

Kleines Wiesental-Wieslet (ger). Rekordverdächtig hoch war die Anzahl der 17 kleinen künftigen Angler im Kinderferienprogramm, die sich am Treffpunkt in Wieslet unter der Leitung von Dagmar Haas eingefunden hatten.

Die Organisatorin hatte liebevoll Namensschilder der Knirpse im Alter von sechs bis 14 Jahren vorbereitet und heftete diese den stolzen Teilnehmern an die T-Shirts. Ebenfalls managte sie routiniert den Ablauf des restliches Tagesprogramms.

Dass Angeln nicht nur eine männliche Domäne ist, zeigte die Anwesenheit von fünf jungen Mädchen. Innerhalb des Kinderferienprogrammes findet der Angel-Workshop bereits zum vierzehnten Mal statt.

Mehrere Lernstationen hatten die sechs Fischpächter der Kleinen Wiese beim Fischteich der Familie Nägele in Wehr für die Schüler vorbereitet. Die aus der Schweiz stammenden, engagierten Pächter, Nicolas Sameli, Marcel Frozza, Marcel Käser, Felix Jegge, Lars Schmack und Hans-Ruedi Fischer, hatten drei kindgerechte Parcours’ vorbereitet und unterwiesen jeweils einen Teil der Kinder im halbstündigen Wechsel im Fliegenfischen, Zapfenfischen und beim Thema „Was im und am Bach kreucht und fleucht“.

Hans-Ruedi Fischer nahm die fasziniert zuhörenden Kinder seiner Gruppe jeweils anhand eines Posters und einer Infobroschüre für Jungfischer mit auf die Reise an die Bach- und Flussläufe und erklärte ihnen, welche Fliegen, Käfer, Würmer und Krebse im Wasser oder auch am Ufer unter Steinen zu finden sind.

Fischer empfahl den Kindern: „Nehmt mal einen Kieselstein am Ufer hoch und schaut, welche Tiere ihr dann seht“.

Bestimmte Insekten zeigen dem Angler an, ob er sich an einem Gewässer mit guter Qualität befindet. Weiter ging es zum Eisvogel, der sich unterhalb der Wiese bei Wieslet zeigt, bis zum Graureiher mit seinem großen Appetit, der täglich mindestens 300 Gramm Fischfutter benötigt. Die Unterschiede der Bachforelle zur importierten Regenbogenforelle wurden aufgezeigt.

Das „Zapfenfischen“ vermittelten Felix Jegge und Marcel Kaiser. Sie übten mit den jungen Anglern, zunächst ohne Haken an der Schnur. Die Vor- und Nachteile verschiedener Angelruten wurden aufgezeigt, Fachbegriffe wie Rollen, Bremsen, feste Zapfen, Laufzapfen, Pendelwürfe, Rollen und Bügel machten die Reihe. Die Übungsleiter zeigten den Kindern mit Trockenübungen, wie die Rute benutzt werden kann. Nicolas Sameli und Marcel Frozza übten mit den Kleinen das Fliegenfischen. Frozza erzählt: „Das Fliegenfischen ist die feinste, humanste und edelste Art zu fischen“. Hier muss man keine Würmer suchen, man benutzt als Köder das Imitat einer Fliege. Frozza präsentierte den angehenden Petrijüngern seine Schachtel mit selbstgefertigten und handwerklich kunstvollen Fliegenködern. Allerdings: „Das Fliegenfischen benötigt Platz zum Werfen.“

Die Übungsleiter zeigten den Kindern die Feinheiten der Grundwürfe, Vor- und Rück- und Rollwürfe. Diese wurden aufmerksam verfolgt und mit den Angellehrern eingeübt. Zuletzt durfte jedes der Kinder mit Hilfestellung der Leiter eine Forelle angeln. Freudestrahlend präsentierten die jungen Angler nach unterschiedlich andauernder „Pirsch“ ihren gefangenen Fisch, der teilweise vor Ort auf dem Holzofengrill zubereitet oder auch mit nach Hause genommen wurde. Die Kinder erlebten einen begeisternden Nachmittag und hatten zudem die Grußformeln „Petri heil“ sowie auch „Petri Dank“ gelernt.

Heinz Schmitz aus Wehr, mit der Ausbildung von Jungfischern vertrauter Helfer und Freund der Pächter, berichtete über die alljährlich stattfindende „Bachputzete“. Diese wurde gemeinsam mit weiteren Unterstützern in den Morgenstunden zwischen Enkenstein und Wieslet ausgeführt. „Wir haben einen PKW-Anhänger voll Müll, hauptsächlich Tetrapacks, aus der Kleinen Wiese geholt. Das größte Objekt, das wir vorfanden, war eine Brauerei-Sitzgarnitur. Alles in allem fand sich in der Wiese jedoch weniger Müll als letztes Jahr“, so Schmitz.