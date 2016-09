Nachrichten-Ticker

00:43 De Maizière warnt vor hoher Zahl islamistischer Gefährder

Berlin - Vor dem 15. Jahrestag der Terror-Anschläge in den USA hat Bundesinnenminister Thomas de Maizière vor einer hohen Zahl islamistischer Gefährder in Deutschland gewarnt. De Maizière sagte der "Bild"-Zeitung: "Gefährder sind Personen, bei denen bestimmte Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass sie politisch motivierte Straftaten von erheblicher Bedeutung begehen werden. Ihre Zahl ist mit über 520 Personen so hoch wie nie zuvor." Neben den Gefährdern stufen die Länder laut de Maizière noch rund 360 Personen als sogenannte "relevante Personen" ein.

00:42 USA und Russland einig über Reduzierung der Gewalt in Syrien

Genf - Die USA und Russland haben sich auf einen Plan zur Reduzierung der Gewalt in Syrien und für eine politische Lösung des Konflikts geeinigt. Das gaben die Außenminister beider Länder, John Kerry und Sergej Lawrow, in der Nacht in Genf bekannt. Kerry sprach von einem möglichen Wendepunkt in dem Konflikt, sofern die getroffenen Vereinbarungen eingehalten werden. Dies werde auch die humanitäre Versorgung notleidender Menschen durch Hilfsorganisationen ermöglichen. Zudem werde ein gemeinsames Vorgehen der USA und Russlands gegen die Terrormiliz IS möglich.

23:46 Russland und USA beraten mehr als zwölf Stunden ergebnislos zu Syrien

Genf - Nach mehr als zwölf Stunden Gesprächen über den Syrien-Konflikt haben die USA und Russland noch keine Einigung über das Vorgehen in dem Bürgerkriegsland gefunden. Die amerikanische Delegation stimme sich bereits seit fünf Stunden mit ihren Kollegen in Washington ab, sagte der russische Außenminister Sergej Lawrow am Rande der Verhandlungen mit US-Chefdiplomat John Kerry in Genf. Bei dem Treffen in der Schweiz sollte es unter anderem um Pläne für eine Waffenruhe in Syrien sowie um humanitäre Hilfe gehen.

23:44 Steffi Graf gratuliert Angelique Kerber zur Nummer eins

New York - Deutschlands Tennis-Legende Steffi Graf hat Angelique Kerber zu Platz eins in der Weltrangliste gratuliert. "Sie hat mir heute Morgen eine Nachricht geschrieben", berichtete Kerber bei einer Presserunde bei den US Open in New York. "Sie hat mir gratuliert und mir viel Glück für das Finale gewünscht". Die 28 Jahre alte Kielerin wird nach ihrem Finaleinzug und dem Halbfinal-Aus der bislang Führenden Serena Williams von Montag an als erst zweite Deutsche nach Graf die Nummer eins im Damen-Tennis sein.

22:50 Größter Verlust seit Brexit-Votum - Zinsangst

New York - Die Furcht vor bald steigenden Zinsen hat dem Dow Jones Industrial den größten Tagesverlust seit dem Brexit-Votum eingebrockt. Der US-Leitindex beschleunigte seine jüngste Abwärtsfahrt deutlich und verlor fast 400 Punkte. Der Dow sackte um 2,13 Prozent auf 18 085 Punkte ab und fiel damit auf das Niveau von Anfang Juli zurück. Der Eurokurs litt unter der Aussicht auf bald steigende Zinsen in den USA und stand zuletzt bei 1,1224 US-Dollar.