Kleines Wiesental Stimmgewaltiger Auftritt: Gesamtchor begeistert die Gäste

Kleines Wiesental-Bürchau (bik). Die Organisatoren des Lichterfests in Bürchau sind erprobt in Sachen widrige Wetterbedingungen, und so wurde in diesem Jahr vorausschauend ein kleines Dorf aus Zelten und Pavillons im Gemeindegarten angesiedelt, damit am Samstagabend genügend überdachte Sitzplätze vorhanden sind. Diese wurden auch benötigt, denn als der Gesangverein Bürchau unter der Leitung von Rosa Homburger den Abend mit „Sing ein Lied bei Regen oder Sonnenschein“ eröffnete, öffnete auch der Himmel seine Schleusen zum Dauerregen.

Der guten Laune tat das jedoch keinen Abbruch, und mit dem temperamentvollen „Ungarischen Tanzlied“, „Abendglocken“ und „Liebe das Leben“ setzte der Chor sein Programm fort.

Zur Ehrung für 25-jähriges Singen im Gesangverein Bürchau wurde für Antje Kiefer „Über sieben Brücken musst du gehn“ vorgetragen. Vorsitzender Manfred Leonhardt bedankte sich mit herzlichen Worten, einer Urkunde des Alemannischen Chorverbands und einem großen Blumenstrauß bei der treuen Sängerin.

Der Gesangverein „Harmonie“ Wies mit Vize-Dirigentin Jasmin Müller war musikalisch auf eine laue Sommernacht eingestellt und hatte eine passende Liedauswahl dabei mit „Rock my Soul“, der „Abendsonne“ aus Bolivien, gefolgt von „Butterfly“, begleitet von Jasmin Müller mit der Gitarre. Als Zugabe entführte der Chor seine Zuhörer nach Südafrika mit „Mamaliye“, rhythmisch unterstützt mit einer Cajón.

Auch der Gesangverein Langenau unter der Leitung von Dieter Hilpert wusste mit „Viva la musica“, dem alpenländischen Volkslied „Fein sein, beinander bleiben“, einem Volkslied aus den USA „Sehnsucht nach Virginia“ und „Rot sind die Rosen“ zu gefallen.

Höhepunkt des Abends war der Auftritt aller drei Vereine als Gesamtchor. Da alle drei Gesangvereine Nachwuchssorgen haben und manches Mal Auftritte nicht möglich sind, kam die Idee auf, gemeinsam zu singen. Mit dem Langenauer Dirigenten Dieter Hilpert finden seit einem Jahr in den verschiedenen Dörfern Proben statt. Den ersten Auftritt hatte der Gesamtchor vergangene Woche in Wies und auch beim Lichterfest in Bürchau waren die Zuhörer von dem stimmgewaltigen Chor begeistert. Der Sänger-Pavillon fasste gerade noch alle Sänger, nicht aber den Dirigenten, so dass Manfred Leonhard kurzerhand noch einen Sonnenschirm als Regenschutz organsierte.

Mit dem scherzhaften „Saaser Weinlied“, „La Golondrina“ und den „Capri-Fischern“ hatte auch der Gesamtchor eine gute Wahl getroffen und durfte nicht ohne Zugabe von der Bühne gehen. Beim „Badner Lied“ sangen auch die Gäste begeistert mit.

Inzwischen war es empfindlich frisch im Gemeindegarten geworden, und so leerten sich die Bänke rasch. Doch nicht alle Gäste machten sich gleich auf den Heimweg, in der Kaffeestube im Gemeindehaus war es noch richtig gemütlich und der Abend fand dort einen schönen Ausklang.