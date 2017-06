23:16 Elfmeter-Held Bravo bringt Chile ins Finale - "Es ist Wahnsinn"

Kasan - Die chilenischen Spieler stürmten zu Elfer-Held Claudio Bravo, Cristiano Ronaldo stand wie versteinert im Mittelkreis. In einem verrückten Elfmeterdrama haben Arturo Vidal & Co. die Titelträume von Portugal beim Confed Cup beendet und dürfen auf das Wunschfinale gegen Deutschland hoffen. Im Duell der Superstars setzte sich der Südamerika-Champion nach einer müden Vorstellung und torlosen 120 Minuten mit 3:0 gegen Europameister Portugal durch. Keeper Bravo hielt im Elfmeterschießen dreimal - Ricardo Quaresma, Joao Moutinho und Nani scheiterten. "Es ist Wahnsinn", sagte Bravo.

23:05 Italien droht mit Hafen-Verbot für Flüchtlingsboote

Rom - In der Flüchtlingskrise droht Italien mit der Abweisung von Schiffen mit geretteten Migranten in heimischen Häfen. Den Booten von Hilfsorganisationen könnte die Einfahrt in italienische Häfen verwehrt werden, sollte es nicht mehr Unterstützung in der Krise von der EU geben, hieß es aus Regierungskreisen in Rom. Dabei geht es um Rettungsschiffe, die nicht unter italienischer Flagge fahren. Italien fordert von anderen EU-Staaten eine fairere Lastenverteilung. Allein in den vergangenen Tagen wurden im Mittelmeer mehr als 10 000 Menschen gerettet, die nun auf dem Weg nach Italien sind.