Nachrichten-Ticker

01:05 Städtetag schaltet sich in Streit um Wahlkampfauftritte ein

Berlin - Der Deutsche Städtetag hat die Bundesregierung aufgefordert, den Streit um Wahlkampfauftritte türkischer Politiker nicht auf die Kommunen abzuwälzen. "Das eigentliche Problem ist doch die Frage, in welchem Umfang türkische Politiker in Deutschland um Stimmen werben können", sagte Städtetagspräsidentin Eva Lohse der "Rheinischen Post". Das könne nur zwischen den Regierungen in Berlin und Ankara besprochen werden. "Dieses Problem darf nicht bei den Rathäusern abgeladen werden. Da sind Außenpolitik und Diplomatie gefragt."

00:51 Natalie Portman bringt Tochter zur Welt

New York - Die US-Schauspielerin Natalie Portman hat eine Tochter zur Welt gebracht. Amalia sei bereits am 22. Februar geboren worden, sagte ihr Sprecher der Zeitschrift "People". "Mutter und Baby sind glücklich und gesund." Portman und ihr Ehemann, der Tänzer und Choreograph Benjamin Millepied haben bereits den fünfjährigen Sohn Aleph. Das Paar hatte 2012 geheiratet. Portman war für ihre Darstellung der früheren First Lady Jackie Kennedy in dem Film "Jackie" als beste Hauptdarstellerin für einen Oscar nominiert.

00:15 Parteikollegen drängen Fillon zum Rücktritt

Paris - Krisenstimmung bei Frankreichs Konservativen: In der Scheinbeschäftigungsaffäre um Präsidentschaftskandidat François Fillon sind die Rufe nach einem Rücktritt lauter geworden. Der frühere Premierminister Alain Juppé ließ erkennen, dass er als Ersatzkandidat bereitstünde - und erhöhte damit den Druck weiter. Fillons Wahlkampf-Chef Patrick Stefanini und Kampagnen-Sprecher Thierry Solère kündigten ihren Rücktritt an. Fillon rief seine Anhänger allerdings zum Widerstand auf und setzt auf eine Demonstration seiner Unterstützer am Sonntag in Paris.

23:44 Niederlande untersagen Wahlauftritt von türkischem Minister

Den Haag - Die Niederlande haben einen Wahlkampfauftritt der türkischen Regierung in Rotterdam untersagt. Die Niederlande seien nicht der Ort für den Wahlkampf anderer Länder, erklärte Ministerpräsident Mark Rutte. Zuvor hatten die türkischen Behörden mitgeteilt, dass der türkische Außenminister Mevlut Cavusoglu am 11. März in Rotterdam eine Rede halten sollte. Die Veranstaltung war im Zusammenhang mit der Abstimmung in der Türkei über eine Verfassungsreform geplant.

23:05 Aktien New York Schluss: Dow fast unverändert

New York - Eine von der Notenbank-Vorsitzenden Janet Yellen angedeutete Leitzinsanhebung noch in diesem Monat hat den New Yorker Aktienmarkt nicht mehr überrascht. Der Dow Jones Industrial schloss mit plus 0,01 Prozent auf 21 005 Punkten. Der Wochengewinn beläuft sich auf 0,9 Prozent. Der Eurokurs zog nach der Yellen-Rede merklich an. Zuletzt kostete die Gemeinschaftswährung 1,0616 US-Dollar.