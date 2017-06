Kleines Wiesental Trauer um beliebte Wirtin

Kleines Wiesental-Tegernau. Heidi Asal, langjährige Wirtin des Landgasthofs „Rothenburg“ in Niedertegernau, ist am Sonntag im Alter von 77 Jahren verstorben. Die Gastronomie und die Musik waren die großen Leidenschaften Heidi Asals. Denn neben ihrer Tätigkeit als Wirtin war sie auch Organistin in der Tegernauer Kirche. In der „Rothenburg“ setzte sie sich die musikalische Wirtin gerne ans Klavier und spielte für die Gäste.

Geboren wurde Heidi Asal am 11. Juni 1940. Die Liebe zur Gastronomie war ihr sozusagen in die Wiege gelegt worden, denn schon ihre Eltern und Großeltern hatten den Gasthof „Rothenburg“ betrieben. Erste eigene Erfahrungen im Bereich Gastronomie sammelte Heidi Asal im „Waldeck“ in Todtnau. Nach einem längeren Aufenthalt in Montreux kehrte sie 1965 ins Kleine Wiesental zurück und damit auch in die elterliche Wirtschaft. Seit 1980 leitete Heidi Asal die „Rothenburg“ gemeinsam mit ihrer Schwester. Dabei verstand es Heidi Asal, Tradition und moderne Ansprüche zu verbinden. Auf ihrer Arbeit fußt der gute Ruf des Hotel-Restaurants.

Die Beerdigung findet am Freitag, 30. Juni, um 15 Uhr auf dem Friedhof in Tegernau statt.