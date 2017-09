Kleines Wiesental TTV Auggen konnte sich durchsetzen

Kleines Wiesental-Wieslet (os). Die Tischtennisspieler im Sportverein (SV) Wieslet veranstalteten auch in diesem Jahr ihr Grönland-Turnier. Dabei stellte sich der SV wieder als eigenständiger Tischtennis-Verein mit eigener Mannschaft vor (wir berichteten).

Der Leiter der Tischtennisabteilung beim SV Wieslet, Tobias Weißenberger, hatte das Grönlandturnier in der Gemeindehalle organisiert. Der Sieg ging in diesem Jahr an den TTV Auggen.

Gespielt wurde zuerst in zwei Vorrundengruppen, dann in Platzierungs- und Finalspielen. Dieses Spielsystem und die knappen Ergebnisse stellten hohe Anforderungen an die Kondition der Teilnehmer.

In Gruppe A bereitete der TTV Auggen dem Vorjahressieger TV Brombach das Aus. Dritter dieser Gruppe wurde der Schweizer Vertreter TTC Grenchen. In Gruppe B setzte sich der SV St.Blasien vor dem TTC Waldenburg/Schweiz und dem SV Wieslet durch.

Im Spiel um Platz drei setzte sich der TTC Waldenburg mit 6:2 gegen den TV Brombach durch, und im Finale behielt der TTV Auggen mit einem 6:3 die Oberhand über den SV Sankt Blasien.

Turnierchef Tobias Weißenberger konnte sich am Ende über den optimalen Verlauf des Grönland-Turniers freuen. Erinnert wurde bei der Siegerehrung auch an die ungewöhnliche Namensgebung des Tischtennis-Turniers im Kleinen Wiesental. Der Bruder von SV-Spieler Eckard Thiel schipperte einst über die Weltmeere und dabei auch um Grönland, hatte bei den Heimataufenthalten Spaß am Tischtennis und stiftete vor 45 Jahren einen Pokal, benannt nach der Insel, die er so gerne anlief.