Kleines Wiesental-Wies (mo). Die Ortsgruppe des Schwarzwaldvereins traf sich kürzlich im Dorfgemeinschaftshaus in Wies zur Generalversammlung.

Rückblick

Vorsitzende Gertrud Hördt gab statt eines Berichts mit einer Fotopräsentation einen Überblick über die Aktivitäten des vergangenen Jahres. Höhepunkte waren die Jubiläen zum 25-jährigen Bestehen der Silberberghütte in Bürchau und dem 95-jährigen Vereinsbestehen mit einer Feier in der Zugenberghütte in Wies. Über 1000 ehrenamtliche Arbeitsstunden wurden in den Neubau der Toilettenanlage in der Zugenbachhütte investiert, die der Gemeinde gehört und unter anderem vom Schwarzwaldverein genutzt werden kann. Ein Wasserschaden hatte die alte Toilettenanlage unbrauchbar gemacht.

Die knapp 6000 Euro, die die Anlage kostete, waren laut Kassiererin Marianne Klöppner der größte Ausgabeposten des Jahres. Dank Spenden sowie gestiftetem Baumaterial wies die Kasse trotzdem ein leichtes Plus auf.

Vor allem die Seniorenwanderungen erfreuten sich großer Beliebtheit. Jeweils etwa 30 bis 45 Personen nahmen an den Touren teil. Insgesamt wurden 338 Kilometer gewandert, die Senioren liefen davon 60 Kilometer. Insgesamt nahmen 748 Wanderfreunde teil, davon 467 Senioren.

Als fleißigster Wanderer wurde Martin Kropf aus Niedertegernau geehrt. Brigitte Böhni vom Tourismusverein warb für 18 Rundwanderungen in jedem Ortsteil, bei deren Zusammenstellung auch auf den Erfahrungsschatz des Schwarzwaldvereins zurückgegriffen wurde.

Bürgermeister Gerd Schönbett dankte den Mitgliedern für die wertvolle Arbeit der Pflege am stark frequentierten Wanderwegenetz und dass sie durch die Verbindungen zu befreundeten Vereinen das Kleine Wiesental überregional bekannt machen. Das Angebot von Ortsvorsteher Rolf Vollmer, bei den noch zu erledigenden Dacharbeiten helfen zu wollen, nahm Schönbett zum Anlass, ihn als Projektleiter vorzuschlagen. Herbert Baier, Kreisrat aus Bürchau, vermeldete, dass der Wanderbus in den nächsten zwei Jahren gesichert ist. Zudem sei ein dreijähriger Versuch mit einer Buslinie nach Schönau gestartet. Damit diese bestehen bleibt, sollten die Mitglieder ihn oft nutzen.

Ausblick

Wanderwart Heinz Gsellinger stellte die Höhepunkte des Programms für 2017 vor. Es gibt wieder zwei Wanderungen mit den Freunden aus dem Elsass, eine Alpenwanderung und, um auch jüngere Leute anzusprechen, eine Kanutour.

Wahlen

Der zur Zeit vakante Schriftführerposten konnte mit Erwin Schlageter wieder besetzt werden, der diese Aufgabe früher schon übernommen hatte. In Abwesenheit wurde die zweite Vorsitzende Patricia Fromm für zwei weitere Jahre gewählt. Auch EDV-Fachwartin Irene Neumaier und Seniorenwart Ernst Schwald mit seinen beiden Unterstützern Heiner Kunz und Reinhard Dörflinger wurden wiedergewählt. Monika Vollmer ist ab sofort Kassenprüferin.

Ehrungen

Zahlreiche Mitglieder erhielten für langjährige Vereinstreue Urkunden und Ehrennadeln. Seit 25 Jahren dabei sind: Gretel Burgert, Gerhilde Giaisi, Gioacchino Giaisi, Mario Giaisi, Elfriede Grether, Albert Röther, Helene Röther, Arnold Senn, Friedhelm Senn, Hermann Senn, Ingeborg Senn, Rosemarie Senn, Renate Trefzer, Anna Lena Walz, Barbara Walz und Dieter Walz; 40 Jahre: Manfred Dörflinger, Roland Ehrmann, Hedwig Kilchling, Gertrud Kuttler, Hans Langendorf und Erwin Leisinge; 50 Jahre: Hartmann Kropf, Günter Meier, Jürgen Röther, Günther Ruf und Erwin Schlageter.