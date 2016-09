Kleines Wiesental-Wieslet (os). Beim 45. Grönlandturnier des SV Wieslet ging der Sieg überraschend an den TV Brombach. Gespielt wurde zunächst in zwei Vorrundengruppen, danach folgten die Platzierungs- und Finalspiele. Dieses Spielsystem, die knappen Spielausgänge und die Sommerhitze forderten die Kondition der Teilnehmer: TTV Auggen (Matthias Weniger, Roland Schneider, Markus Armbruster, Sven Seufert), TV Brombach (Marcel Braun, Frank Weber, Harald Mohren, Wolfgang Bernwallner, Reinhard Lehmann), SV St. Blasien (Dirk Stockkamp, Harald Fromm, Andreas Schuler, Lothar Häfner) sowie die beiden Schweizer Vereine TTC Grenchen (Tom Magnusson, Mike Wilp, Silvan Gilomen, Andreas Burkhart) und TTC Waldenburg (Manfred Bauen, Fritz Degen, Jürg Luginbühl, Wolfram Grether) waren mit dabei. Der SV Wieslet trat mit Redo Dickhaut, Oliver Braun, Gerd Brutschin und Bernd Sutter an. In der Vorrundengruppe A setzte sich der TTV Auggen mit zwei deutlichen Siegen gegen SV Wieslet (6:0) und TTC Waldenburg (6:1) durch. Mit einem Sieg gegen den TTC Waldenburg (6:0) konnte sich der SV Wieslet Platz zwei sichern und erreichte somit das kleine Finale um Rang drei. In der Gruppe B fielen die Spiele der Vorrunde deutlicher spannender aus. Der SV St. Blasien erreichte mit zwei Unentschieden (5:5) gegen TV Brombach und TTC Grenchen Platz zwei, derweil der TV Brombach mit einem 6:2 gegen den TTC Grenchen den Gruppensieg und damit das Finale erreichte. Das Schweizer Duell um Platz fünf gewann der TTC Grenchen mit 6:1. Im Spiel um Platz drei setzte sich der SV Wieslet mit 6:1 gegen den SV St. Blasien durch. Im Finale behielt der TV Brombach mit einem 6:0 überraschend deutlich gegen den TTV Auggen die Oberhand und konnte sich den Turniersieg sichern. Der Teamsieger stellte mit Marcel Braun auch den besten Einzelspieler. Er gewann alle seine sechs Einzel. Bei der Siegerehrung im Landgasthaus „Maien“ freute sich Turnierchef Oliver Braun über den guten Wettkampfverlauf.