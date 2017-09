Kleines Wiesental Viele machen ihr Kreuzchen per Brief

Am morgigen Sonntag entscheiden die Bürger über die Zusammensetzung des 19. Deutschen Bundestags. In den Gemeinden rund um Schopfheim haben sich viele für die Briefwahl entschieden.

Kleines Wiesental/Hausen/Hasel (ilz). Im Kleinen Wiesental sind am Sonntag 2288 Bürger aufgerufen, über die neue Zusammensetzung des Bundestags mit zu entscheiden. Damit ist die Anzahl der Wahlberechtigten in der Einheitsgemeinde im Vergleich zur Wahl 2013 leicht gestiegen. Damals gab es im Kleinen Wiesental 2279 Wahlberechtigte. Zur Briefwahl haben sich im Tal bis gestern 331 Bürger angemeldet. Damit ist die Zahl der Briefwähler im Vergleich zur Wahl 2013 deutlich gestiegen. Damals hatten sich 229 Wähler dafür entschieden, ihr Kreuz per Briefwahl zu machen. Rund 50 Wahlhelfer werden am Sonntag im Einsatz sein.

In Hasel ist die Zahl der wahlberechtigten Bürger leicht gesunken. Während 2013 noch 897 Bürger aufgefordert waren, ihre Stimme abzugeben, sind es in diesem Jahr noch 844. Trotzdem ist die Zahl der Briefwähler gestiegen. 126 Einwohner machen ihr Kreuzchen per Brief; bei der Wahl 2013 waren es 114 Stimmberechtigte gewesen. 13 Wahlhelfer gibt es am Sonntag im Erdmannsdorf.

Auch in Hausen ist die Zahl der Wahlberechtigten im Vergleich zur Bundestagswahl 2013 leicht zurückgegangen. 1680 Bürger im Hebeldorf sind wahlberechtigt; 2013 waren es 1724 Wahlberechtigte gewesen.

Die Zahl der Briefwähler ist mit bislang 358 Personen verhältnismäßig hoch in den Gemeinden rund um Schopfheim, aber auch im Vergleich zur Wahl 2013 im Hebeldorf selbst, als 259 Wahlberechtigte per Brief wählten. 16 Wahlhelfer werden in Hausen am morgigen Sonntag im Einsatz sein.