Kleines Wiesental Waie, Speckbrot und Gaudi

Kleines Wiesental-Neuenweg (hf). Es geht auf den Winter zu. Und das ist die Zeit, wenn der Ski-Club Neuenweg zu seinem alljährlichen Oktoberfest in den Weideschuppen einlädt. Am Sonntag war es wieder soweit. Die Bürger aus Neuenweg und Bürchau strömten in den Schuppen, um sich bei Zwiebelwaie, Speckbrot, neuem Wein und viel Gaudi verwöhnen zu lassen.

Gegen Mittag, als die Feuerwehr ihre Probe beendet hatte, wurde es richtig eng im Weideschuppen. Für die Musik sorgte Mario Stracuzzi, der auch immer wieder Tanzwillige auf den Tanzboden lockte. Birgit Dießlin bot an ihrem Stand Originelles aus dem Schwarzwald an, das viel Interesse bei den Besuchern auslöste.

Derweil ging es an den Tischen hoch her. Dem jungen Wein wurde herzhaft zugesprochen und die Stimmung stieg zusehends. Damit auch die Kinder auf ihre Kosten kamen, kündigte Mario Stracuzzi eine Tanz-Serie für die Kleinen an. Und sofort stürmten die Kinder in Begleitung ihrer Eltern auf den Tanzboden, um es richtig krachen zu lassen.

Der Ski-Club Neuenweg sieht sich für die kommende Wintersaison bestens gerüstet. Im Januar wird der Club wieder Ski-Kurse für Kinder und Erwachsene durchführen. Die traditionelle Winter-Ausfahrt fand schon im Vorfeld wieder Anhänger und ist schon seit langem ausgebucht. Auch in diesem Jahr wird der Ski-Club wieder den Kreisjugend-Skitag ausrichten. Weitere Aktivitäten in diesem Winter wird der Ski- Club auf seiner Internetseite bekannt geben (www.sc-neuenweg.de).