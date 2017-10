Kleines Wiesental Warme Worte und heiße Suppe

Bereits zum sechsten Mal hatte der Gesangverein Hasel zum Suppensonntag am Erntedankfest eingeladen.

Hasel (ger). Im Bereich des Eingangs und vor der kleinen Bühne vor dem Altar war ein festlicher Blumenschmuck mit Herbst- und Erntedank-Deko aufgebaut.

Pfarrer Clemens Ickelheimer feierte im gut besuchten Schopf den Erntedankgottesdienst, der vom Musikverein „Harmonie“ unter Leitung von Robert Gsell begleitet wurde. Ickelheimer predigte in biblischen Gleichnissen über die Bedeutung der Dankbarkeit und über das Teilen. „Dankbarkeit entfaltet dann ihre Kraft, wenn sie zur Lebenseinstellung wird“. Kraftvoll begleitete der Musikverein den Gottesdienst. Gemeinsam wurden Lieder wie „Nun danket all und bringet Ehr“, oder „Geh aus mein Herz und suche Freud“ gesungen. Nach dem Gedenken an die Verstorbenen, dem Taizé-Kyrie und dem Vaterunser erinnerte die Vorsitzende des Kirchengemeinderats, Angelika Hipp, an die offizielle Amtseinführung von Clemens Ickelheimer am Sonntag, 8. Oktober, um 15 Uhr. Die angekündigte Vorstellung der neuen Konfirmanden aus Hasel musste entfallen.

Im Anschluss an den Gottesdienst präsentierten die acht fleißigen Köche des Gesangvereins um die zweiten Vorsitzenden Angelika Hartl ihre duftenden und leckeren Kürbis- oder Gemüsesuppen mit Fleischeinlage oder Wiener Würstchen. Etwa 100 vorbereitete Portionen gingen im Nu über die Theke und die Anwesenden konnten sich beim anschließenden Hock über den Erfolg des Suppensonntags freuen.