„Es war ein ruhiges Jahr – und das ist auch gut so“, sagte Hans-Günther Wenning, Vorsitzender des Vereins „Zukunft Deponie Scheinberg“, am Mittwochabend in der Generalversammlung. Von Sarah Trinler Kleines Wiesental-Wieslet. Die Zusammenarbeit mit dem Landratsamt Lörrach und der Abfallwirtschaft laufe nach wie vor gut, betonte Hans-Günther Wenning in der Versammlung, zu der er auch die Ortsvorsteher Heinz Eichin und Ortschaftsrätin Karen Kiefer begrüßen konnte. Wenning berichtete von seinen regelmäßigen Deponie-Kontrollgängen und denen von Rainer Strittmatter sowie von Gesprächen mit Deponieleiter Norbert Kiefer. Die Präsenz des Vereins wurde auch von Ortsvorsteher Heinz Eichin gelobt, der die Grüße des Gemeinderats und von Bürgermeister Gerd Schönbett überbrachte. Wie eine Statistik zeigt, wurden im vergangenen Jahr knapp über 80 000 Tonnen Einbaumengen auf der Deponie Scheinberg registriert. Dies ist deutlich mehr als im Jahre 2014. Die Menge ergibt sich zum einen aus Verbrennungsschlacken aus der Müllverbrennungsanlage in Basel, die in Wieslet entschrottet werden, sowie zu einem großen Teil aus nicht wiederverwertbarem Bauschutt und Erdaushub. Letzterer war im vergangenen Jahr besonders groß aufgrund einer Großbaustelle in Haltingen, erklärte Schriftführer Ralf Leisinger. Im Detail hat die Ablagerungsmenge von Dioxinerde mit 2797 Kubikmetern im Jahr 2015 im Vergleich zum Vorjahr (537 Kubikmeter) deutlich zugenommen. Da die Kosten dafür auf der Deponie Scheinberg jedoch höher sind, wird eine deutlich größere Menge auch in die Metzgergrube in Rheinfelden gebracht, wie Leisinger erklärte. Doch was ist, wenn die Verfüllung der Metzgergrube erreicht ist" Diese Frage beschäftigt die Mitglieder des Vereins „Zukunft Deponie Scheinberg“ schon seit längerem. Beim jährlichen Deponiegespräch wurde ihr Restvolumen mit 11 141 Kubikmeter angegeben, eine Verfüllung wurde auf Ende 2018 geschätzt. Doch auf diese Angabe gibt Hans-Günther Wenning nicht viel. Im Jahr 2014 wurde die Reichweite nämlich mit dem Jahr 2016 angegeben. „Die Abschätzungen sind nicht wirklich nachvollziehbar“, so der Vorsitzende. Alternativen gebe es noch immer keine. Doch Wenning versprach: Beim „Sorgenkind“ Metzgergrube werde man dranbleiben und immer wieder „nachbohren“. Indes wurden – nachdem die Kreisräte grünes Licht gegeben haben – erste Planungen für den Ausbau des Abschnitts III c aufgenommen. „Aber ohne Zeitdruck“, sagte Leisinger. Die Anbindung der Deponie an den südlichen Berghang sei aufgrund der derzeitigen Abfallmengen noch nicht notwendig, jedoch würden die Abfallmengen stark schwanken mit zunehmender Menge an nicht verwertbarem Erdaushub. Zudem führe die durch die Einlagerung entstehende Abböschung bereits jetzt zu einem erhöhten Aufwand im Betrieb.