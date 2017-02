Der Anstieg der Temperaturen in den vergangenen Tagen führte im Kleinen Wiesental gestern Abend zu Überschwemmungen.

Kleines Wiesental (ilz). „Wir haben zwei Stunden lang mächtig geschuftet“, berichtet Thorsten Hornsteiner, Abteilungskommandant der Freiwilligen Feuerwehr Kleines Wiesental, Abteilung Wieslet. Dort war die Kleine Wiese, ebenso wie in Tegernau, über die Ufer getreten.

Der Grund dafür sei jedoch nicht in erster Linie der erhöhte Wasserstand der Kleinen Wiese gewesen, sondern die großen Eisbrocken, die sich im Laufe der letzten Wochen dort gebildet hatten und die trotz der erhöhten Temperaturen in den vergangenen Tagen nicht schmelzen.

Stattdessen werden sie flussabwärts gespült, verkeilen sich mit der Zeit ineinander und stauen das Wasser als eine Art natürlicher Damm auf, bis es über die Ufer tritt. Genau das ereignete sich gestern Abend gleichzeitig in Wieslet und Tegernau.

„Diese Eisbrocken sind riesig und können häufig gar nicht mehr von Hand bewegt werden“, erklärt Hornsteiner. Die Wehr in Wieslet habe daher einen Bagger angefordert. Dieser sei jedoch bereits von den Kollegen in Tegernau eingesetzt worden, denen es mit Hilfe des schweren Geräts auch gelang, den „Eisdamm“ zu zerstören, so dass das aufgestaute Wasser ablaufen konnte. Die so in kürzester Zeit freigesetzten Wassermassen bewegten sich nun auf Wieslet zu, und zwar mit einer derartigen Wucht, dass es die dortige Eisbarriere durchbrach und das Wasser so auch in Wieslet wieder abfließen konnte. „Wir hatten einfach wahnsinniges Glück“, so Hornsteiner.

Das Eindringen des Wassers, das bis zu diesem Zeitpunkt auf die Wohnhäuser in Höhe der Teichmattstraße zugelaufen war, konnte von den Feuerwehrleuten verhindert werden.

„Wir haben von den Kollegen aus Maulburg Sandsäcke angefordert“, berichtet Hornsteiner. Durch diese sei es gelungen, die Öffnungen zu den betroffenen Kellerräumen abzudichten. Da das Schmelzwasser nun wieder ungehindert in der Kleinen Wiese abfließen könne, sei in nächster Zeit glücklicherweise nicht mit ähnlichen Vorkommnissen zu rechnen.