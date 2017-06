Kleines Wiesental Widersprüche zurückgezogen

Kleines Wiesental-Tegernau (ilz). In der seit Jahren geführten Auseinandersetzung mit dem Abwasserverband Mittleres Wiesental wurde die Klage der Gemeinde Kleines Wiesental Ende März vom Verwaltungsgerichtshof Mannheim abgewiesen. Auf den Gang in die nächst höhere Instanz verzichtet die Gemeinde. Das beschlossen die Räte in ihrer jüngsten Sitzung. Zudem werden die beiden noch laufenden Widersprüche zurückgezogen.

Die Räte folgen damit der Empfehlung des Anwalts der Gemeinde. Bürgermeister Gerd Schönbett betonte, dass er erneut versuchen wolle, den Streit gütlich beizulegen, zeigte sich diesbezüglich jedoch zugleich skeptisch.