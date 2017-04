Kleines Wiesental Wie schätzen Sie die Lage ein?

Ist die Internetgeschwindigkeit in Ihrem Ort ausreichend, fehlen Ihnen Einkaufsmöglichkeiten und wird genug für die Jugend getan? Das fragten wir Leser im Kleinen Wiesental und in Hausen in einer Umfrage.

Kleines Wiesental/Hausen (ilz). Ein Thema, das im Kleinen Wiesental bereits seit langem diskutiert wird, ist der Zugang zu schnellem Internet in der Gesamtgemeinde.

Internet

Da ein großflächiger Anschluss an das Breitbandnetz bisher fehlt, sind viele Bewohner auf den Internetzugang via Satellitenschüssel angewiesen.

Dementsprechend gaben in einer Umfrage unserer Zeitung 40 Prozent der Befragten an, dass die Internetgeschwindigkeit nicht ausreichend ist.

Umso erstaunlicher erscheint es jedoch, dass fast ebenso viel Befragte – nämlich rund 37 Prozent – angaben, ausreichend schnell im Netz navigieren zu können.

Zudem scheint die Frage nach der Internetgeschwindigkeit nicht allen Einwohnern im Kleinen Wiesental auf den Nägeln zu brennen, da immerhin 22 Prozent keine dezidierte Meinung zum Thema hatten.

In Hausen ergab sich indes ein völlig anderes Bild: Im Hebeldorf bemängeln nur rund vier Prozent der Befragten die Geschwindigkeit beim Surfen. Mehr als 65 Prozent sind zufrieden.

Einkaufen

Hinsichtlich der Frage, ob im Kleinen Wiesental Einkaufmöglichkeiten fehlen, zeigte sich bei den Befragten kein deutlicher Trend. Rund 50 Prozent bemängelten die Einkaufssituation, während die andere Hälfte der Befragten nichts auszusetzen hatte.

In Hausen zeigte sich mit mehr als 80 Prozent eine deutliche Mehrheit zufrieden mit den Einkaufsmöglichkeiten im Hebeldorf.

Jugend

Der Frage, ob genug für die Jugend getan wird, standen die Teilnehmer der Umfrage sowohl im Kleinen Wiesental als auch im Hebeldorf in der Mehrzahl gleichgültig gegenüber. Knapp 39 Prozent hatten in der Gesamtgemeinde keine klare Meinung zum Thema, während es in Hausen sogar die Hälfte der Befragten war. Die Leser, die eine klare Meinung zum Thema einnahmen, gaben jedoch sowohl im Kleinen Wiesental als auch in Hausen an, dass ihrer Meinung nach im Ort genug für die Jugend getan wird.