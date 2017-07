Kleines Wiesental Zukunft des „Gretherhofs“ ist offen

Das frühere Hotel „Gretherhof“ in Neuenweg steht zum Verkauf. Dies bestätigte Georg Dold-Jacobi, Geschäftsführer der Gretherhof GmbH & Co KG. Auf ein Angebot im Internet hätten sich mehrere seriöse Interessenten gemeldet. Verkaufsverhandlungen laufen noch, sollen aber bis Jahresende abgeschlossen sein. Die Jugendwohngruppe im Gretherhof, in der auch Flüchtlinge untergebracht waren, stellt ihre Arbeit ein.

Kleines Wiesental-Neuenweg (hf). Die Gretherhof GmbH & Co KG hatte das frühere Hotel schon seit einiger Zeit im Internet zum Kauf angeboten. Die bestehenden Pachtverträge mit dem Verein Wiese und dem „Rosenstübchen“ seien fristgerecht gelöst worden. Über die Zukunft des Traditionshotels könne noch nichts Konkretes gesagt werden, da der neue Eigentümer noch nicht feststehe, so Dold-Jacobi.

Die Jugendwohngruppe, die im Gretherhof seit ein paar Jahren bestand, und in der sich seit dem letzten Jahr auch elf unbegleitete minderjährige Flüchtlinge befanden, sei aus Sicht des Mutterhauses des Vereins Wiese aufgrund der großen Entfernung zu Freiburg sowohl für das Betreuungspersonal als auch für die Jugendlichen nicht optimal gelegen gewesen, erläuterte Georg Dold-Jacobi. Allerdings habe man mit der Schließung der Wohngruppe gewartet, bis die jungen Leute ihre Sprach-und Schulausbildung abgeschlossen hatten. „Jetzt haben alle den Schulabschluss und werden noch in dieser Woche nach Freiburg umziehen“, erklärte Dold-Jacobi. Dort werden alle Jugendlichen, die inzwischen das 18. Lebensjahr vollendet haben, in eigene Wohnungen umziehen und vom Verein Wiese in ein selbstständiges Leben und in die Berufsausbildung begleitet.

Unter den Interessenten für den Kauf des Gretherhofs zeichnen sich unterschiedliche künftige Nutzungen ab. „Ein Interessent will das Gebäude für Ferienwohnungen nutzen. Es ist ebenfalls angedacht, den Gastronomiebetrieb weiter zu führen“, erklärte Dold-Jacobi, „ein anderer Interessent will ein Seminarhaus mit Ferienwohnungen betreiben.“

In beiden Fällen ist aber noch offen, ob den jetzigen Betreibern des „Rosenstübchens“ ein neuer Pachtvertrag angeboten wird, der es dem Ehepaar Tanja und Joachim Matt ermöglicht, das „Rosenstübchen“ am bisherigen Standort weiter zu betreiben. „Das wird eine Verhandlungssache zwischen dem neuen Eigentümer und den Eheleuten Matt werden“, so Georg Dold-Jacobi.

Das Hotel „Gretherhof“ war früher ein Bauernhof. Er wurde 1973 von den Eheleuten Fuchs, den Eltern von Tanja Matt, erworben und zum Hotel mit Wirtschaft umgebaut. Das Hotel nahm 1976 den Betrieb auf. Vor neun Jahren verkaufte der Hotelier Fuchs das Gebäude an die Gretherhof GmbH & Co KG. Tanja und Joachim Matt übernahmen die frühere Wirtschaft in einem Pachtverhältnis und bauten die Wirtschaft zu dem jetzigen „Rosenstübchen“ um, das sich in den folgenden Jahren eine treue Kundschaft aus der ganzen Region erwarb.

Als ihr Pachtverhältnis in diesem Jahr gekündigt wurde, entschieden die Eheleute Matt weiterzumachen. Geplant ist, im gegenüberliegenden Wohnhaus dem „Rosenstübchen“ eine neue Heimat zu geben. In seiner jüngsten Sitzung hat der Gemeinderat Kleines Wiesental der Umnutzung des gegenüberliegenden Wohnhauses zugestimmt.