Knochenanalyse Neues vom Dodo, dem ausgerotteten Vogel

Nachrichten-Ticker

08:46 Mindestens 13 Tote bei Anschlag auf afghanischen Militärkonvoi

Kabul - Bei einem Doppel-Anschlag der radikalislamischen Taliban auf einen afghanischen Militärkonvoi sind mindestens 13 Menschen getötet worden. Mindestens 16 Menschen wurden außerdem verletzt. Am späten Abend hatten die Taliban unter einem Fahrzeug der Armee zuerst eine Mine zur Explosion gebracht. Dann, als die anderen Fahrzeuge anhielten, um zu helfen, fuhr ein Selbstmordattentäter mit einem Kleinbus voller Sprengstoff in die Gruppe von Soldaten.

08:43 Mutter von Charlottesville-Opfer gründet Stiftung

Los Angeles - Die Mutter der bei einer Rassistenkundgebung in Charlottesville getöteten Heather Heyer will das Vermächtnis ihrer Tochter mit Hilfe einer Stiftung bewahren. "Heute gebe ich den Start der Heather Heyer Foundation bekannt", sagte Susan Bro bei den MTV Video Music Awards. Die Stiftung werde Stipendien vergeben, die es mehr Menschen ermöglichen sollten, sich Heathers Kampf gegen Hass anzuschließen. "Es hat mich tief bewegt, dass Menschen aus aller Welt in ihrem Mut Inspiration gefunden haben", sagte Bro.

07:48 Bericht: 562 italienische Mafiosi leben in Deutschland

Berlin - Die italienische Mafia soll in den vergangenen zehn Jahren stärker in Deutschland Fuß gefasst haben. Derzeit lebten 562 der Polizei bekannte Angehörige der vier größten italienischen Mafia-Clans in Deutschland, berichtet die "Bild"-Zeitung und beruft sich auf eine Antwort des Bundesinnenministeriums auf eine Anfrage der Grünen im Bundestag. Dies seien vier Mal so viele wie 2008 mit damals 136 bekannten Mafia-Mitgliedern.

07:46 Japanischer Polizist stiehlt Geldbörse - Festnahme

Tokio - Ungewöhnlicher Diebstahl in Japan: Ein Polizist hat eine als Fundsache abgegebene Geldbörse auf einer Wache mitgehen lassen. Als ein alter Mann nach einer Fahrt im Bus bemerkte, dass er sein Portemonnaie verloren hat, erkundigte er sich bei der Busgesellschaft. Jemand hatte die Geldbörse mit umgerechnet 300 Euro Bargeld gefunden und der Busfirma ausgehändigt. Diese teilte dem Mann mit, man habe das Portemonnaie bei einer Wache vor dem Bahnhof Tokio abgegeben. Dort aber war sie nicht. Bald darauf stellte sich heraus, dass ein Wachmann die Börse genommen hatte. Er wurde festgenommen.

06:55 Merkel bei Mini-Gipfel, weniger Flüchtlinge übers Mittelmeer

Paris - In der Flüchtlingskrise wollen Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien mit afrikanischen Ländern zusammenarbeiten, um Migrationsbewegungen nach Europa einzudämmen. Bundeskanzlerin Angela Merkel reist dazu heute zu einem Spitzentreffen nach Paris, bei dem auch Vertreter aus dem Niger und dem Tschad sowie der international anerkannten Übergangsregierung in Libyen dabei sind. Gleichzeitig ist die Zahl der Flüchtlinge, die Italien über das Mittelmeer erreicht, deutlich zurückgegangen. Im Vergleich zum Vorjahr kamen allein in diesem Monat knapp 90 Prozent weniger Flüchtlinge an Italiens Küste.