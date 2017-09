Kolumbien Kolumbiens Farc-Rebellen betreten die politische Bühne

Nachrichten-Ticker

09:42 Finanzsenator hält Tegel nach BER-Eröffnung für unprofitabel

Berlin - Der Flughafen Tegel ist nach Aussage des Berliner Finanzsenators Matthias Kollatz-Ahnen nach einer Eröffnung des BER nicht mehr profitabel. Der "Berliner Morgenpost" sagte er, wollte man Tegel wirtschaftlich machen, ginge das nur, indem die Airlines viel höhere Landegebühren zahlen. Aber genau das würden die Betreiber des Volksbegehrens ausschließen. Auf die Frage, ob man auf Tegel wirklich verzichten kann, da der BER ja schon zu seiner Eröffnung zu klein ist, sagte der Senator: "Man kann, und man wird es müssen."

09:37 Laut "Spiegel" rund 60 Ex-Nusra-Kämpfer in Deutschland

Hamburg - Rund 60 Kämpfer einer syrischen Islamistenmiliz halten sich laut "Spiegel" in Deutschland auf. Wie das Nachrichtenmagazin unter Berufung auf Sicherheitsbehörden berichtet, kamen die Angehörigen der Gruppe Liwa Kwais al-Karni als Flüchtlinge an. Die Einheit habe zunächst auf Seiten der Freien Syrischen Armee gekämpft und sei dann zur Al-Kaida-nahen Nusra-Front gewechselt. Dem Bericht zufolge sollen ihre Mitglieder an "diversen Massakern an gefangenen Zivilisten und syrischen Soldaten" beteiligt gewesen sein.

08:46 Kolumbiens Farc-Rebellen betreten die politische Bühne

Bogotá - Nach über einem halben Jahrhundert im Untergrund verwandelt sich die frühere kolumbianische Guerillaorganisation Farc in eine politische Bewegung. Gestern stellten die Ex-Rebellen ihre neue Partei "Alternative Revolutionäre Kraft des Volkes" in Bogotá vor. Farc-Kommandeur Rodrigo Londoño alias "Timochenko" sprach vor Tausenden Anhängern auf dem Bolívar-Platz. Laut Friedensabkommen sind den Farc in den kommenden zwei Legislaturperioden jeweils fünf Sitze im Senat und in der Abgeordnetenkammer garantiert.

08:43 Südkorea will Raketen-Abschreckung gegen Nordkorea stärken

Seoul - Angesichts des Konflikts mit Nordkorea will Südkorea mit Zustimmung des Verbündeten USA seine Verteidigungsfähigkeit ausbauen. Südkoreas Präsident Moon Jae In und US-Präsident Donald Trump hätten sich bei einem Telefongespräch unter anderem prinzipiell darauf geeinigt, die Beschränkungen südkoreanischer Raketenkapazitäten zu lockern, teilte das Präsidialamt in Seoul mit. Die Reichweite südkoreanischer Raketen ist einer beiderseitigen Vereinbarung zufolge auf maximal 800 Kilometer beschränkt.

07:43 Hitzerekord in San Francisco mit mehr als 41 Grad

San Francisco - Die oft neblig-kalte Westküstenmetropole San Francisco hat einen neuen Hitzerekord erlebt. Gestern wurden in der Stadtmitte 41,1 Grad gemessen, der vorherige Rekord lag im Juni 2000 bei 39,4 Grad. "Rekord-Hitze heute!!!", schrieb der Wetterdienst auf Twitter und stellte einen Vergleich mit dem Death Valley an. Dort sei das Thermometer nur etwas höher auf 46,6 Grad angestiegen. Das Death Valley hat den Weltrekord für den heißesten Platz der Erde inne. Am 10. Juli 1913 wurden dort 56,7 Grad registriert.