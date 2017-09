Kommunaler Literaturpreis Autor Thomas Melle wird Stadtschreiber von Bergen-Enkheim

Nachrichten-Ticker

12:42 Schimmel in der Elbphilharmonie macht Sanierung nötig

Hamburg - Ein Foyer in der Hamburger Elbphilharmonie muss wegen eines Wasserschadens aufwendig saniert werden. Das geht aus einem Bericht der "Bild"-Zeitung hervor. Demnach war schon Ende April aus einem Nebenraum des Kleinen Saals Heizungswasser ausgelaufen und habe sich auf einer Fläche von etwa 300 Quadratmetern verbreitet. Der Wasserschaden sei zunächst durch Trocknungsgebläse behoben worden, rund sechs Wochen später sei bei der Untersuchung der Dämmung jedoch Schimmelbefall nachgewiesen worden.

12:41 Frau versprüht Reizgas in Fastfood-Restaurant

Magdeburg - Eine betrunkene Frau hat in einem Fastfood-Restaurant in Sachsen-Anhalt mit Reizgas um sich gesprüht. Dabei wurden in dem Restaurant im Norden Magdeburgs vier Menschen verletzt, wie die Polizei mitteilte. Die 19-Jährige hatte mit dem Reizgas um sich gesprüht, als sie an der Kasse anstand. Wegen einer Reizung der Atemwege mussten vier Gäste medizinisch behandelt werden. Bei der Frau wurde ein Atemalkoholwert von 1,78 Promille gemessen. Sie muss sich nun wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten.

12:09 Letzte Vorbereitungen für Bombenentschärfung in Koblenz

Koblenz - In Koblenz laufen die letzten Vorbereitungen für die Entschärfung einer großen Weltkriegsbombe. Weitere Patienten wurden von einem Krankenhaus in der Sperrzone zu anderen Kliniken gebracht. 21 000 Bürger sollen ein Gebiet mit einem Radius von einem Kilometer verlassen. Gegen 15 Uhr will der Kampfmittelräumdienst den Blindgänger entschärfen. Morgen wollen hessische Kampfmittelräumer in Frankfurt eine 1,8 Tonnen schwere Weltkriegsbombe unschädlich machen - dafür müssen mindestens 60 000 Menschen ihre Wohnungen verlassen.

11:40 Trump will Grenell als Botschafter in Berlin

Washington - Der außenpolitische Kommentator Richard Grenell soll neuer US-Botschafter in Deutschland werden. Präsident Donald Trump wolle den früheren US-Sprecher bei den Vereinten Nationen als Botschafter nach Berlin schicken, teilte das Weiße Haus mit. Der US-Senat müsste eine offizielle Nominierung noch bestätigen. Grenell hatte in der Amtszeit des US-Präsidenten George W. Bush zwischen 2001 bis 2008 als Sprecher für vier UN-Botschafter der USA gedient - länger als jeder andere in dieser Position.

11:39 Deutsche Post testet Briefzustellung an wenigen Wochentagen

Bonn - Briefzustellung nur noch an ausgewählten Tagen in der Woche? In einem Pilotprojekt testet die Deutsche Post seit Juli, einigen ausgewählten Kunden Briefe nur noch an drei oder einem Wochentag beziehungsweise an fünf Tagen pro Woche an den Arbeitsplatz zuzustellen. Einen entsprechenden Bericht des "Bonner Generalanzeigers" bestätigte ein Postsprecher. Derzeit ist das Unternehmen gesetzlich verpflichtet, an jedem Tag Briefe flächendeckend an die Kunden auszutragen.