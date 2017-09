Konflikt um Katalonien Politiker in Barcelona festgenommen

13:28 Hurrikan "Maria" hat Puerto Rico erreicht

12:43 Hurrikan "Maria" auf schwächere Kategorie vier zurückgestuft

12:42 Minister Schmidt dringt auf Internet-Ausbau auf dem Land

12:40 Özdemir warnt nach Trumps Nordkorea-Drohung vor Eskalation

12:05 Mehr als 200 Tote bei Erdbeben in Mexiko

Mexiko-Stadt - Bei dem heftigen Erdbeben der Stärke 7,1 sind in Mexiko mehr als 200 Menschen ums Leben gekommen. Die Zahl der Toten dürfte weiter steigen: Da in der Hauptstadt viele Gebäude eingestürzt sind, wird mit weiteren Opfern gerechnet. Ausgerüstet mit improvisierten Atemmasken, Fahrradhelmen, Spitzhacken und Schaufeln bilden Hunderte Menschen in Mexiko-Stadt eine Menschenkette. Auch noch in der Nacht tragen sie zusammen den Bauschutt der Ruinen ab, um Opfer zu retten.