02:09 CDU steckt Kurs für Bundestagswahlkampf ab

Perl - Die CDU-Spitze will zum Abschluss ihrer zweitägigen Klausur den Kurs für den Bundestagswahlkampf abstecken. Zentrales inhaltliches Thema im saarländischen Perl dürfte die innere Sicherheit sein. Dabei könnte es um mögliche weitere Konsequenzen aus dem islamistischen Terroranschlag auf einen Berliner Weihnachtsmarkt am 19. Dezember gehen. In wenigen Tagen wollen die beteiligten Sicherheitsbehörden einen Bericht über die Abläufe im Zusammenhang mit dem Anschlag vorlegen.

01:42 Regierung über härteres Vorgehen gegen Hasskommentare einig

Berlin - CDU/CSU und SPD haben sich nach einem Zeitungsbericht über ein schärferes Vorgehen gegen Hasskommentare und gefälschten Nachrichten in sozialen Medien verständigt. Das berichtet die "Rheinische Post" unter Berufung auf ein Gespräch zwischen Unionsfraktionschef Volker Kauder und Bundesjustizminister Heiko Maas. Die Koalition will demnach künftig darauf bestehen, dass Facebook, Twitter und andere Plattformen leicht zugängliche Beschwerdestellen unterhalten und innerhalb von 24 Stunden reagieren. Sonst drohe ihnen eine empfindliche Strafzahlung.

00:44 Bericht: Viele Fördergelder des Bundes werden nicht genutzt

00:42 Dschungelcamp Nummer elf startet mit Ekelprüfungen

Coolangatta - Mit den bewährten Ekelprüfungen hat die elfte Dschungelcamp-Staffel am Abend begonnen. Die zwölf mehr oder minder prominenten Teilnehmer mussten mal den Kopf in Schleim tauchen, mal mit Händen durch grüne Ameisen wühlen, mal Maden essen. Wie im vergangenen Jahr splittete RTL die Gruppen in zwei Sechser-Einheiten, die zunächst unterschiedliche Camps beziehen. Beim Finale von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" in zwei Wochen wir der Dschungelkönig gekrönt.