Kreis Lörrach 30 Jahre bei Drogenberatung

Kreis Lörrach (pad). Der Arbeitskreis Rauschmittel (AKRM) ehrte seine Verwaltungsleiterin Jutta Kleindienst für 30-jährigen Einsatz in der Drogen- und Jugendberatung. „Wir haben Ihnen viel zu verdanken“, erklärte Vorsitzender Gerhard Sauer in einer Feierstunde.

Kleindienst begann ihre Tätigkeit beim AKRM 1987 im Therapiezentrum „Brückle“, das seinerzeit für Drogenabhängige bei Buggingen im Markgräflerland aufgebaut wurde. Sie kümmerte sich unter anderem um Pflegekostenabrechnungen, Bewerberkorrespondenz, medizinische Berichte, Bestellwesen und Kassenführung.

Im Herbst 1990 absolvierte die Jubilarin ein berufsbegleitendes dreijähriges Studium der Betriebswirtschaft und wurde 1991 zur Verwaltungsleiterin ernannt.

Seit 2003 wohnt Kleindienst in Lörrach und ist überwiegend in der AKRM-Geschäftsstelle an der Spitalstraße tätig. Ihre Zuständigkeiten sind Personalwesen, Finanzen, Haushaltsplanung, Gebäudemanagement und die Koordination zwischen den Betriebsteilen.

In den 30 Jahren hat sich einiges getan: Kauf eines Wohn- und Bürogebäudes in Gundelfingen für die sogenannte Adaptionsphase, 1993 Umzug der Geschäftsstelle Lörrach vom Hochhaus am Marktplatz in die Spitalstraße, 1998 Ausbau des Hinterhauses für die „Drehscheibe“ und 1999 Erweiterung des Therapiezentrums „Brückle“.

Im Jahr 2002 zog das Betreute Wohnen mit zehn Plätzen von Kollnau nach Emmendingen. 2008 erfolgte der Ausbau eines neuen Gruppenraums an der Spitalstraße in Lörrach. 2011 wurden die Räume im Erdgeschoss als Übergangslösung für die Schwerpunktpraxis ausgebaut, die seit 2012 im zweiten Obergeschoss arbeitet.

Seit 2015 läuft die Planung eines Neubaus mit zwölf Einzelzimmern im Therapiezentrum „Brückle“. Erfolgreich arbeitet derweil das Projektplanung „KiSEL“ mit sozialpädagogischen Gruppen und Einzelbetreuungen für Kinder und Jugendliche aus suchtbelasteten Familien.

Kleindienst hat alle Entwicklungen mit logistischem Geschick und Feingefühl für betroffene und gefährdete Menschen begleitet.