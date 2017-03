Kreis Lörrach Abends abgeschnitten

Von Sarah Trinler

Für die jungen Leute im ländlichen Raum ist es schwer, abends in Lörrach oder Basel wegzugehen: Das Hinkommen ist kein Problem, aber zu später Stunde kommen sie mit dem öffentlichen Nahverkehr nicht mehr zurück. Die Junge Union hat eine Online-Petition gestartet – das Quorum ist jedoch noch längst nicht erreicht. Die Petition wurde nun um zwei Monate verlängert.

Kreis Lörrach. Für die Junge Union (JU) Kreis Lörrach ist die Verlängerung ein Ansporn: Von den nötigen 2200 Stimmen für das Quorum wurden bisher erst 882 (davon 723 aus dem Landkreis Lörrach) erreicht. „Wir planen derzeit noch Veranstaltungen, um mit den Unterstützern unserer Petition ins Gespräch zu kommen. Hierbei sind wir auch im Kontakt mit Personen der Kreispolitik“, sagt Dominik Apel, Kreisvorsitzender der JU Lörrach, auf Anfrage unserer Zeitung. Eine Verlängerung sei allerdings von Anfang an angedacht gewesen – die Petition ging Ende November online – jedoch konnten zu Beginn nur die drei Monate als maximale Zeichnungsfrist angeben werden, verrät Apel.

Konkret fordert die JU folgendes: Die Einführung eines Nachtbusses von Basel über Weil am Rhein und Lörrach ins Wiesental gegen 2 Uhr, die abendliche Verlängerung der Fahrtzeiten der S6 von Basel nach Zell, die Verlängerung des Busverkehrs von Lörrach nach Kandern bis 22 Uhr sowie von Lörrach nach Rheinfelden bis 24 Uhr und der Buslinie Zell-Schönau-Todtnau bis 23 Uhr. „Durch die schlechte Anbindung Rheinfeldens an Lörrach nach 20 Uhr und das Fehlen einer Verbindung ins Wiesental nach 24 Uhr werden vielen jungen Menschen Möglichkeiten genommen, die vielfältigen Freizeitangebote in unserem Kreis wahrzunehmen. Auch das Kandertal ist abends vom Rest des Kreises abgeschnitten“, lautet die Begründung der JU.

Auslöser für die Petition war der neue Nahverkehrsplan des Landkreises. „Dieser sieht zwar punktuell Verbesserungen vor, kann aber nicht als großer Wurf bezeichnet werden“, betont Apel. Wenn samstags der letzte Bus zwischen Lörrach und Rheinfelden nun um 20 Uhr statt um 19 Uhr fährt, dann sei dies zwar ein Schritt in die richtige Richtung, von „attraktivem Nahverkehr“ könne aber keine Rede sein, so der JU-Kreisvorsitzende. Im Rahmen einer Umfrage zum neuen Nahverkehrsplan habe mehr als jeder zweite Befragte angegeben, dass längere Betriebszeiten am Abend wichtig wären. „Leider wurden diese Wünsche nicht umgesetzt“, moniert Apel.

Die Petition soll nun den Bedarf für eine Verbesserung des ÖPNV zum Ausdruck bringen. Unter den Unterzeichnern befänden sich laut Apel auch Bürgermeister aus der Region. „Aber auch sonst haben wir bisher fast ausschließlich positives Feedback bekommen. Nicht nur die Jugendlichen, sondern auch Menschen aller anderen Altersgruppen wünschen sich einen ÖPNV, der seinen Namen auch verdient“, sagt Apel.

Die JU will, dass sich die Verantwortlichen im Kreis mit den Vorschlägen ernsthaft auseinandersetzen. „Wenn fast 900 Bürger diese Verbesserungen fordern, kann die Kreispolitik da nicht einfach so drüber hinwegsehen“, fordert Apel. Wenn das Quorum erreicht ist, wird die Petition automatisch von der Internetseite openpetition.de an das Landratsamt weitergegeben. Aber auch wenn das Quorum nicht erreicht werde, soll die Petition übergeben werden. „Wir haben bisher fast 900 Unterstützer für unsere Forderungen finden können. Diesen gegenüber wäre es nicht fair, wenn wir die Petition am Ende nicht überreichen würden“, sagt Apel.