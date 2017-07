Kreis Lörrach Abitur bestanden

Kreis Lörrach. Mit einem Jahrgangsnotendurchschnitt von 2,4 legten 63 Schüler des Technischen Gymnasiums Lörrach kürzlich ihre Abiturprüfungen 2017 ab. In feierlichem Rahmen wurden sie von Schulleiterin Stefanie Froescheis und Abteilungsleiter Andreas Kroker sowie den jeweiligen Klassenlehrern und Kollegen sowie ihren Eltern aus der Schule verabschiedet.

Froescheis, die selbst einen Schülerkurs des Abi-Jahrgangs unterrichtet hatte, erinnerte in ihrer Rede an typische Begegnungen zwischen Lehrenden und Lernenden. Dabei sprach sie den Wunsch aus, dass es ihr und ihren Kollegen hoffentlich gelungen sei, den Blick der Schüler in die richtige Richtung zu lenken. Denn, so die Direktorin: „Die besten Lehrer sind die, die dir sagen wo Du hinschauen sollst – nicht, was du dort sehen sollst.“

Nach den Auszeichnungen der Schüler erhielten auch die Lehrkräfte ihrerseits ein Zeugnis von ihren Zöglingen, das Auskunft gab über mögliche Verbesserungsansätze.

Jahrgangsbester wurde Jonas Dörr aus Grenzach-Wyhlen, der einen hervorragenden Notendurchschnitt von 1,1 erzielte. Er erhielt neben Auszeichnungen für beste Leistungen in Informationstechnik und sehr gute Leistungen in Mathematik außerdem noch den Ferry-Porsche-Preis. Dieser wird für besondere Leistungen in den sogenannten MINT-Fächern (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik) vergeben. Auf beachtliche Endergebnisse kamen auch Adrian Freund (1,2) sowie Florian Bachthaler, Marco Böhler und Moritz Funk (alle 1,3).

Weitere Preisträger: Beste Leistungen im Profilfach Informationstechnik: Adrian Freund, beste Leistungen im Profilfach Mechatronik: Marco Böhler und Sören Krause, beste Leistungen im Profilfach Technik und Management: Florian Bachthaler.

Sehr gute Leistungen im Fach Mathematik: Sören Krause, Scheffelpreis im Fach Deutsch: Yannik Steinebrunner, sehr gute Leistungen im Leistungskurs Physik: Alexander Mahr, Fatlum Hakaj, Martin Erfurt und Diana Seider. Besondere Leistungen im Fach Englisch: Jerome Häckel und Yannik Steinebrunner, besondere Leistungen im Fach Spanisch: Florian Bachthaler. Außergewöhnliche Leistungen im Fach Sport: Nils Willmann, Sozialpreis: Kim Nikulski.

Daniel Appel, Bircan-Taner Atli, Sirin Deniz Ayyildiz, Florian Bachthaler, Thomas Bäuml, Fabian Behringer, Marco Böhler, Julia Bosch, Lars Brutschin, Anika Burger, Timo Burger, Ferhat Devici, Jonas Dörr, Kai Dreher, Jon Elezi, Martin Erfurt, Adrian Freund, Moritz Funk, Jerome Häckel, Fatlum Hakaj, Abdelrhman Hassan, Erika Hergenreiter, Jana Huber, Thiemo Imgraben, Kevin Jahnke, Marvin Kalchschmidt, Grischa Kaltenbacher, Sören Krause, Daniel Kremsreiter, Sebastian Martin Kulpa, Julian Link, Tobias Listl,

Lena Littin, Paul Lösle, Nicolas Loth, Kevin Lütte, Alexander Mahr, Aid Musliu, Kim Nikulski, Mateusz Palasz, Robin Philipp, Julian Pister, Stefano Quell, Timo Schirmeier, Manuel Schmidt, Marco Schmidt,

Linus Schmieder, Lucas Scholz, Sophie Schüttler, Diana Seider, Niklas Senft, Edon Šerifi, Timo Sickinger, Yannik Steinebrunner, Lucas Urmoneit, Alena Weiß, Selina Wenning, Fabian Wiezel,

Marlon Wilde, Marcel Will, Nils Willmann, Vladimir Wirfel und David Zimara.