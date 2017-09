Kreis Lörrach Ärzte mit der Kamera begleitet

Basel. Die Gefahr, dass Menschen an Tuberkulose erkranken, bleibt groß. Ein Forschungsteam am Schweizerischen Tropen- und Public Health-Institut (Swiss TPH) um den Zellbiologen Sébastien Gagneux untersucht Antibiotikaresistenzen gegen Mycobacterium tuberculosis. Das Projekt ist Teil der interdisziplinären Forschungsinitiative SystemsX.ch. Ein neuer Dokumentarfilm gibt Einblick in die Arbeit im Sicherheitslabor des Swiss TPH, wie das Institut gestern mitteilte.

Resistenz gegen Antibiotika bedeutet eine Gefahr für die Gesundheit der Menschen und macht auch vor unseren Breitengraden nicht Halt. Dies zeigt der Fall eines jungen Mannes in Basel, der 2010 nach einem Aufenthalt in Tibet an einer aggressiven Form der Tuberkulose (TB) erkrankte. Die Bakterien, mit denen der Patient infiziert war, entwickelten Resistenz gegen alle verfügbaren Antibiotika. Erst nach fünf Jahren Therapie und der Entfernung eines Teils seiner Lunge war die bakterielle Infektion behoben und der Mann geheilt.

Der Zellbiologe Gagneux, Leiter des Departements „Medical Parasitology and Infection Biology“ am Swiss TPH, das mit der Universität Basel verbunden ist, sagt laut Mitteilung: „Die beunruhigende Geschichte dieses Patienten zeigt: Obwohl es heute möglich ist, die große Mehrheit der Tuberkulosepatienten mit Standardmedikamenten zu behandeln, können diese superresistenten Bakterien sehr schnell aufkommen.“

Gagneux und sein Team führen ein Forschungsprojekt zu Resistenzentwicklungen gegen Antibiotika durch. Die Forschung am Swiss TPH mit Bezug auf den genannten Fall wird dargestellt im Kapitel „Krieg der Superbakterien“ im Dokumentarfilm „System Mensch: Das letzte Geheimnis“. Die Premiere des Films, der vorerst in Deutsch und Englisch vorliegt, hat am 4. September an der Dritten International SystemsX.ch Konferenz in Zürich stattgefunden.

Das Swiss TPH arbeitet in fünf Kontinenten zu Tuberkulose bei Mensch und Tier, von der Grundlagenforschung bis zur Implementierung von Gesundheitssystemen. Laut der Weltgesundheitsorganisation WHO sterben täglich 5000 Menschen an der Tuberkulose.