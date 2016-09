Von Gerd Lustig Bad Säckingen. Größer, attraktiver und noch vielfältiger: So kündigt schon seit Jahren Jochen Frank Schmidt, Intendant am Gloria-Theater in Bad Säckingen, das Jahresprogramm an. Und das war auch jetzt wieder so. Mehr als 50 Shows listet das Programm 2016/17 auf. „So viele waren es noch nie“, freute sich Schmidt gemeinsam mit dem kaufmännischen Direktor Alexander Dieterle beim Pressegespräch, die das Theater damit endgültig als etabliert in der Region betrachten. In der vergangenen Spielzeit schaffte es das rund 600 Sitzplätze fassende Theater auf eine Auslastung von stolzen 93 Prozent zukommen, was mehr als 30 000 Besuchern entspricht. Das soll dieses Jahr klar getoppt werden. Der Startschuss fällt mit Comedian Bernd Stelter am Donnerstag, 6. Oktober, der zum zweiten Mal in der Trompeterstadt seine Visitenkarte abgibt. Ob Musical, Theater, Gospel und Kabarett, ob Musik, Tanz, Schauspiel und Comedy: Bei dem bunten Mix ist sicher für Jeden etwas dabei. Zudem kündigen die Macher des Gloria noch einen weiteren Comedian an, einen „ganz Großen“, wie der Intendant betont. „Noch dürfen wir aber nichts verraten.“ Außerdem klar gemacht wurde der Auftritt des SWR-Comedian-Duos „Zeus & Wirbitzki“ für den 6. März. Eindeutiger Höhepunkt für die Gloria-Macher ist aber die Musical-Gala. „Bei dieser Eigenproduktion handelt es sich um eine Best of-Show“, freut sich Schmidt auf eine runde Sache. Geboten werden nicht nur Auszüge aus weltbekannten Musicals von „Cats“ über „Grease“ und „Elisabeth“ bis hin zu „We will rock you“, sondern auch Gloria-Eigenproduktionen wie „Bikini Skandal“, „Aida“ und „Herzklopfen“. Schmidt, der selbst als Moderator fungiert, kündigt dabei keine Aneinanderreihung von Musical-Songs an, sondern ei- nen Roten Faden durch den Abend – mit einem Wiedersehen mit Publikumslieblingen wie Johannes Hog oder Stephanie Weißenberger. Letztlich beschert die Show zwei Appetithappen aus dem neuen Musical „Happy Landing“, mit dem das Gloria in der Saison 2017 aufwartet. Vorerst sind sechs Abende für die Musical-Gala (Premiere am 3. Dezember) geplant. „Bis zu sechs weitere Vorstellungen können wir bei Bedarf noch draufsatteln“, erklärt Schmidt. Ansonsten bietet das Theater einen Querschnitt durch die Kabarett- und Comedy-Szene, unter anderem erstmals mit Rüdiger Hoffmann (4. November), Christoph Sonntag (8. Dezember), Markus Maria Profitlich (28. Januar), Rolf Miller (29. Januar), Django Asül (25. Februar), Mathias Richling (8. März), Willy Astor (11. März) und Matze Knoop (28. März). Das Thema Musik ist angesagt mit „Basta“ (20. Januar), „Abba Gold“ (24. Januar), „Queen Revival Band” (7. April), „Ray Wilson und Genesis” (9. April), „Daddy Cool” (21./22. April) sowie der Simon & Garfunkel Revival Band (6. Mai). Theater-, Schauspiel- und Ballett- und Operettenfreunde kommen mit „Moving Shadows“ (6. November), „Die Fledermaus“ (16./17. November), „Carmen“ (13./14. Dezember), „Gut gegen Nordwind“ (16./17. Februar) sowie der „Entführung aus dem Serail“ (30./31. März) auf ihre Kosten. Kinder dürfen sich aufs Musical „Aladdin“ (19./20. Dezember) freuen, Gospelfans auf „The Golden Voices of Gospel“ (23. Dezember). Eine Kurzfilm-Matinee ist nach dem großen Erfolg in der vergangenen Saison für den 12. März geplant. n www.gloria-theater.de