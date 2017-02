Von Sarah Trinler

Knapp die Hälfte der Pflegebedürftigen in Deutschland wurden laut Statistischen Bundesamts im Jahr 2015 zu Hause alleine von Angehörigen gepflegt. Wie sich Pflege und Beruf vereinen lassen und welche Unterstützungen es gibt, wird im sechsten Teil unserer Serie mit der AOK Hochrhein-Bodensee aufgezeigt.

Kreis Lörrach. Der Vater von Johanna Fischer (*Name von der Redaktion geändert) aus Lörrach ist zu Hause gestürzt: Oberschenkelhalsbruch lautet die Diagnose für den 78-Jährigen Demenzkranken. In wenigen Tagen wird er nun pflegebedürftig aus dem Krankenhaus entlassen. „Wer soll sich dann um ihn kümmern?“, fragt Johanna Fischer entsetzt, als das Krankenhaus ihr den Entlassungstermin mitteilt. Ihre Mutter lebt seit zwei Jahren nicht mehr, ihr Mann und sie selbst arbeiten Vollzeit.

„Jetzt beruhige dich erst einmal“, sagt eine Freundin, die von Johanna Fischer in Panik gleich nach dem Besuch des Vaters im Krankenhaus angerufen wird. Die Freundin stand schon einmal vor einer ähnlichen Situation und rät Fischer, sich bei der Pflegeversicherung ihres Vaters zu informieren. Angehörige haben nämlich die Möglichkeit, bis zu zehn Tage der Arbeit fernzubleiben (kurzfristige Arbeitsbefreiung), um in einer akuten Pflegesituation eine bedarfsgerechte Pflege zu organisieren oder eine pflegerische Versorgung in dieser Zeit sicherzustellen.

Erleichterung bei Johanna Fischer: Gleich am nächsten Morgen sucht sie das Gespräch mit ihrem Chef, um ihm die Situation zu schildern. Auch wenn dieser über den plötzlichen Ausfall seiner Mitarbeiterin nicht erfreut ist, zeigt er sich verständnisvoll – zumal er um den schlechten Gesundheitszustand von Fischers Vater bereits im Vorfeld wusste. Ein Attest vom Arzt möchte er nicht. Wenn es der Arbeitgeber wünscht, bescheinigt der behandelnde Arzt die tatsächliche Pflegebedürftigkeit des Angehörigen.

„Zahlen kann ich Ihnen für diese Zeit aber nichts, ich muss eine Vertretung organisieren“, sagt Fischers Chef. Zur Lohnfortzahlung bei einer kurzfristigen Arbeitsbefreiung ist der Arbeitgeber tatsächlich nur dann verpflichtet, wenn sich diese aus einer gesonderten Vereinbarung, wie zum Beispiel durch einen Tarifvertrag, ergibt. Allerdings wurden im Jahr 2015 mit der Einführung des Pflegestärkungsgesetzes I im Hinblick auf die demografische Entwicklung die arbeitsrechtlichen Rahmenbedingungen für die Vereinbarkeit von Pflege und Beruf verbessert. Das Pflegezeitgesetz sieht seither die Zahlung eines „Pflegeunterstützungsgeldes“ vor, was in der Regel eine Lohnersatzleistung in Höhe von 90 Prozent des Nettogehalts bedeutet. Bei Antragstellung zahlt die Pflegekasse des Pflegebedürftigen für maximal zehn Arbeitstage das Pflegeunterstützungsgeld.

Auch wenn sie gerade nicht arbeiten geht, ist Johanna Fischer die folgenden Tage von morgens bis abends beschäftigt: Sie hetzt zwischen der Wohnung ihres Vaters und einigen Behörden hin und her, um sich über Pflegeleistungsangebote zu informieren und die nötigen weiteren Schritte einzuleiten, damit eine Pflege des Vaters zu Hause auch künftig möglich ist. Die Tochter überlegt, sich für eine Zeit lang von der Arbeit freistellen zu lassen, um ganz für ihren Vater da sein zu können. Seit zwei Jahren haben Arbeitnehmer einen Rechtsanspruch, für die Dauer von längstens 24 Monaten teilweise von der Arbeit freigestellt zu werden, wenn sie einen pflegebedürftigen nahen Angehörigen zu Hause pflegen (vollständige Freistellung für maximal sechs Monate möglich). Dazu gibt es allerdings verschiedene Modelle, die sich Fischer erst einmal durch den Kopf gehen lassen möchte. Jetzt ist sie einfach nur froh, ihren Vater versorgt zu wissen – in den eigenen vier Wänden.