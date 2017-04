Die Mountainbike-Gruppe des Alpenvereins Lörrach trifft sich ab sofort wieder zur regelmäßigen Ausfahrt. Es werden verschiedene Gruppen gebildet, damit auch Anfänger mitfahren können. Gefahren wird rund um Lörrach, Inzlingen und Schopfheim. Treffpunkt ist jeden Mittwoch um 18.30 Uhr vor dem Stadioneingang beim Grüttparkplatz in Lörrach. Kontakt per E-Mail an peter.hohm@online.de oder matthias.koesler@moebel-koesler.de. Foto: zVg