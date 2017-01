Von Michael Werndorff

Mit dem Fernbus für kleines Geld durch halb Europa. Während sparbewusste Reisende von den Billigangeboten profieren, sind übermüdete Fahrer bisweilen die Leidtragenden. Enthüllungsjournalist Günter Wallraff hat für den Sender RTL einen Blick hinter die Kulissen der Fernbusbranche geworfen. Recherchiert wurde auch im Binzener Unternehmen Stiefvater-Reisen.

Kreis Lörrach. Lange Schichten beeinträchtigen die Reaktionszeiten der Fahrer, die Gefahr des Einschlafens hinterm Steuer sei sehr groß, beschreibt der Autor des am Montagabend ausgestrahlten Fernsehbeitrags die ungünstigen Arbeitsbedingungen. Laut dem Bundesamt für Verkehrssicherheit würde jeder vierte Fahrer zu lange hinter dem Steuer sitzen und somit sein Leben und jenes der Reisenden gefährden.

Die Recherche zu dem Beitrag begann bereits im Frühjahr 2014, mehrere Subunternehmen – insgesamt fahren 250 Unternehmen für Flixbus –­ wurden unter die Lupe genommen.

So auch das Binzener Unternehmen Stiefvater-Reisen, wo ein als Aushilfsfahrer agierender RTL-Reporter auf der Nachtroute von Zürich nach Mailand unterwegs war. Für die beiden eingesetzten Fahrer bedeutete das zunächst von Binzen aus nach Zürich zu fahren, wo der Bus seine Reise startete und nach elf Stunden mit einer 60-minütigen Pause in Mailand­ wieder ankam. Der Vorwurf des Reporters: Nach Abstellen des Busses werde offiziell eine elfstündige Ruhezeit registriert, obwohl es aufgrund der 90-minütigen Rückfahrt nach Binzen effektiv nur acht Stunden gewesen sein sollen.

Ein Hotel sei in der Tat nicht so leicht zu finden, aber von einem sogenannten Autotrick, wie im Film beschrieben, könne jedenfalls nicht die Rede sein, erklärte Geschäftsführer John Stiefvater gestern im Gespräch mit unserer Zeitung. „Der fälschlicherweise als Gesetzeslücke und Autotrick bezeichnete Vorgang, bei dem angeblich Anfahrtszeit als Ruhezeit vermerkt wird, ist übrigens – entgegen der Aussage des von RTL zitierten „Verkehrsexperten“ gesetzlich klar geregelt: Die Anfahrtszeit zählt zur Schichtzeit und wird so von unseren Fahrern auch vermerkt.“

Die Darstellung sei also nicht nur irreführend, sondern einige Aussagen zudem schlichtweg falsch, so Stiefvater weiter. Laut Vorschrift wechseln sich die Fahrer ab – nach 4,5 Stunden muss eine Pause eingelegt werden. Der Fahrer kann aber auch seine 45-minütige Pause aufteilen in 15 sowie 30 Minuten, wobei die Tageslenkzeit generell maximal neun Stunden betragen darf und zweimal pro Woche auf zehn Stunden erhöht werden kann.

„Wäre bei uns wirklich etwas nicht mit rechten Dingen zugegangen, hätte der RTL-Reporter ganz andere Ergebnisse zu Tage gefördert“, ist der Firmenchef überzeugt. Zudem werde sein Unternehmen regelmäßig kontrolliert, unter anderem vom Lörracher Landratsamt. Das schaut sich einmal im Jahr die Fahrtenbücher an, hieß es dort auf Nachfrage.

Wie Stiefvater erklärt, gibt es besagte Tour in dieser Form nicht mehr. Seit Ende 2015 starten die bei Stiefvater beschäftigten Fahrer in Lörrach und nicht mehr in Zürich. „Für die Fahrer ist das eine gemütliche Tour“, die samt Pause rund 13 Stunden dauert.

Rund 40 Fahrer sind langfristig in Binzen angestellt, darunter viele aus Griechenland, Polen oder Rumänien. Letztere seien laut eines Disponenten, der in Wahrheit ein für drei Monate eingestellter Praktikant war, „abgebrühter“, was die anstrengenden Schichten angehe. Zudem sei es den Rumänen egal, heißt es im Bericht. Stiefvater erklärt, dass es sich um eine persönliche Meinung handelt, der im Film vorgebrachte Vorwurf habe sich nachweislich als nichtig herausgestellt. „Die Missstände bei anderen Firmen dürfen nicht mit unserer Firma vermischt werden“, moniert Stiefvater.