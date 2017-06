Kreis Lörrach Architektur schafft Lebensqualität

„Architektur schafft Lebensqualität“ lautet das bundesweite Motto des „Tags der Architektur“, der am Samstag, 24., und Sonntag, 25. Juni, stattfindet. Die Kammergruppe Lörrach unternimmt zu diesem Anlass eine Rundfahrt zu Bauwerken in Schopfheim, Tumringen und Binzen.

Kreis Lörrach. Schafft historisches Ambiente mehr Lebensqualität als moderne Räume? Bietet der Dialog zwischen Alt und Neu einen Mehrwert? Diesen Fragen geht die Kammergruppe Lörrach bei ihrer Rundfahrt am Samstag, 24. Juni, nach.

Fünf Projekte in Schopfheim, Lörrach-Tumringen und Binzen ermöglichen auf unterschiedliche Weise spannende Erlebnisse zwischen den gewachsenen Strukturen und moderner Architektur.

Sanierung der Alten Färberei in Schopfheim

Die Alte Färberei ist ein Erbe aus der frühindustriellen Geschichte der Stadt Schopfheim, die sich im vergangenen Jahrhundert wesentlich mit der Textilindustrie entwickelt hat. Die Fabrikanlage steht unter Denkmalschutz.

Die Alte Färberei soll den neuen Generationen Raum zur Entfaltung bieten und der Sogwirkung der Großstädte entgegenwirken. Neben Proberäumen und Werkstätten soll es einen Veranstaltungsraum für Tanz, Theater und weitere Veranstaltungen geben.

Sanierung Alte Scheune in Schopfheim

Die Bedingen bei der vor einigen Jahren erfolgreich sanierten „Alten Scheune“ waren vergleichbar mit der „Alten Färberei“. Auch bei dieser ist der wesentliche Teil der Rohbausubstanz vorhanden. Deren Verwendung erspart einen wesentlichen Teil an Energien und Baustoffen gegenüber einem Neubau. Auch die überdurchschnittliche Dämmung eines Neubaus kann diese Einsparungen in der Ökobilanz nicht aufwiegen. Wesentlich für die so überzeugende Symbiose von historisch und modern: Oberflächen werden weitestgehend unbeschichtet belassen.

Neubau Einfamilienhaus als Passivhaus

Das Gebäude befindet sich auf einem Grundstück in Hanglage am Rand des alten Dorfkerns von Tumringen. Der Baukörper hat eine längliche Gebäudeform, die langen Seiten sind zum Süden und Norden gerichtet, die Schmalseiten haben eine Ost-West Ausrichtung. Die Lage ist nahezu ideal, um solare Erträge zu erzielen. Im Sommer bieten sich sehr unterschiedliche Außenbereiche zur Nutzung an: der verschattete Hof im Norden tagsüber, die Dachterrasse mit der Rundsicht in die Umgebung am Abend, der Freisitz im Garten. Der eigentliche Wohnraum befindet sich im Obergeschoss und erhebt sich über die Ebene des öffentlichen Außenraums.▶

Umbau eines denkmalgeschützten Bauernhauses

Das Bauernhaus mit Ökonomieteil in der Ringgasse wurde im Jahr 2010 erworben. Es war zu diesem Zeitpunkt bereits unbewohnt und in einem desolaten Zustand. Dachstuhl und Außenmauerwerk waren bereits einsturzgefährdet. Ziel war es, das Bauernhaus zu sanieren und wieder bewohnbar zu machen. In der ungenutzten Scheune sollte ebenfalls neuer Wohnraum entstehen und somit wieder einen sinnvollen Zweck erfüllen. Auf diese Weise konnte dörflicher Raum „nachverdichtet“ werden, ohne neue Bauvolumen zu schaffen.Die Grundidee war ein Haus-in-Haus-Konzept. Ein neuer Baukörper wurde in das bestehende großzügige Volumen gestellt.

Anbau und Umbau eines denkmalgeschützten Altbaus zum Café in Binzen

Aufgrund der zentralen Lage im Ortskern fällt dem Gebäude schon seit Jahrhunderten ein besonderes Augenmerk zu. Die Sondernutzung als Café im Erdgeschoss ist dieser zentralen Lage angemessen und verschafft dem Ortszentrum einen deutlichen infrastrukturellen Mehrwert. Der denkmalgeschützte Altbau zählt mit mehr als 500 Jahren (nachgewiesenes Baujahr 1508/09) zu den ältesten Gebäuden in Binzen. Errichtet wurde das Gebäude für einen herrschaftlichen Nutzer – vermutlich als Ratssaal für einen Vogt oder dergleichen. Nachgewiesen wurden beispielsweise die saalartige Nutzung oder Firstbekrönungen als Herrschaftssymbol. Während der Altbau denkmalgerecht restauriert und modernisiert wurde, wurde der Neubauteil modern und im gestalterischen Kontrast zum Altbau errichtet.

Dieser Kontrast spiegelt sich auch in der Innengestaltung des Cafés wieder. Moderne Elemente wie Beton, Glas und Metall wechseln sich ab mit klassischen Caféhausmöbeln, Kronleuchtern und spielerischen Accessoires sowie fein gearbeiteten Holzelementen. Das Erdgeschoss des Altbauteils liegt nahezu vollständig im Erdreich und war ursprünglich durch ein nur noch rudimentär erhaltenes Rundbogenportal zugänglich. Dieser Bereich wird für Nebenräume und Küche genutzt. Im neu angebauten Teil zum Rathausplatz hin befindet sich der Gastraum. Während der Sommermonate wird ein Teil des Rathausplatzes als Gartenwirtschaft genutzt.

Aufgrund des sorgfältigen Umganges mit der bauhistorischen Substanz konnte gerade zu Beginn der Maßnahme nur mit behutsamer Geschwindigkeit gearbeitet werden. Es mussten bei den drei Decken und insbesondere der Dachkonstruktion schrittweise vorgegangen und die einzelnen Bauteile und Balken bearbeitet, restauriert und zum Teil ausgetauscht werden.