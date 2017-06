Kreis Lörrach Armutsgefahr wird unterschätzt

Von Adrian Steineck

Unter dem Motto „Geht’s noch? – Diakonie gegen Armut“ steht die diesjährige landesweite Sammelwoche des Diakonischen Werks der Evangelischen Landeskirche in Baden. Auch das Diakonische Werk im Landkreis Lörrach bietet zu diesem Anlass vom 25. Juni bis zum 6. Juli zahlreiche Aktionen, die auf das häufig unterschätzte Armutsproblem aufmerksam machen sollen.

Kreis Lörrach. Auch und gerade im Landkreis Lörrach seien viele Menschen von Armut bedroht, sagte Michael Schmitt-Mittermeier, Geschäftsführer des Diakonischen Werks im Landkreis Lörrach, beim Pressegespräch am Dienstag. „Wir sind eine teure Gegend, und das Mietniveau ist hoch“, legte er dar. Die Folge sei, dass Menschen sich trotz geregelter Arbeit mitunter keine Wohnung leisten könnten und aufgrund mangelnder finanzieller Ressourcen von der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ausgeschlossen seien.

Hier will die landesweite Opferwoche der Diakonie ansetzen, durch die in den vergangenen Jahren allein in Baden jeweils rund 500 000 Euro an Spenden gesammelt werden konnten. Diese fließen größtenteils in Hilfsprojekte vor Ort, im Falle des Diakonischen Werks Lörrach etwa in die Arbeit mit Migranten.

Das Angebot der gut 100 Mitarbeiter des Diakonischen Werks im Landkreis Lörrach umriss die stellvertretende Geschäftsführerin Karin Racke. „Wir bieten Beratungen etwa für Alleinerziehende, die häufig stark von Armut bedroht sind.“ Arbeit, war Racke überzeugt, sei mehr als nur Broterwerb, sondern häufig auch ein Zeichen der Wertschätzung, die das Gefühl vermittle, gebraucht zu werden.

Eröffnet wird die Woche der Diakonie am Sonntag, 25. Juni, um 10.10 Uhr mit einem Gottesdienst in der Lörracher Christuskirche. Diakoniepfarrer Martin Schmitthenner wird dabei ebenfalls das Augenmerk auf die Gefahren der Armut richten. Die Ausstellung „verrückt? na und!“, die im Landratsamt Lörrach gezeigt wird und Werke von Menschen mit Behinderung zeigt, wird am Freitag, 30. Juni, eröffnet. Ebenfalls am 30. Juni gibt es ab 21.30 Uhr im Familienzentrum in Friedlingen, Riedlistraße 16, einen Diakonischen Filmabend mit der Komödie „Verstehen Sie die Beliers?“. Zum Abschluss der Opferwoche findet am Donnerstag, 6. Juli, eine Podiumsdiskussion zu sozialen Themen statt, zu der alle sechs Bundestagskandidaten im Wahlkreis Lörrach-Müllheim eingeladen worden sind. Beginn ist um 19 Uhr in der Alten Feuerwache, Burghof 3, in Lörrach.

Mit einer Opferwoche die Arbeit des Diakonischen Werks in den Fokus zu rücken, sei notwendig, sagte Schmitt-Mittermeier. Denn in den vergangenen Jahren sei die Bereitschaft zum Spenden stetig zurückgegangen. „Wenn es eine Naturkatastrophe oder sonst einen aktuellen Anlass gibt, ist die Spendenbereitschaft hoch. Aber die Hilfswerke, die ständig da sind, geraten manchmal etwas aus dem Blickfeld“, brachte es Pfarrer Schmitthenner auf den Punkt.

Straßensammlungen, wie sie in anderen Kirchenbezirken im Rahmen der Opferwoche üblich sind, soll es im Landkreis Lörrach aller Vor­aussicht nach nicht geben, sagten die Organisatoren.