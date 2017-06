Kreis Lörrach Auch im Rentenalter lauern Krisen

Von Gerd Lustig

Der demografische Wandel mit immer mehr älteren Menschen ist in aller Munde. Mit einem neuen Angebot bei der Psychologischen Paar- und Lebensberatungsstelle reagiert auch das Diakonische Werk im Landkreis Lörrach darauf.

Kreis Lörrach. Unter dem Titel „Was ich im Herzen trage“ wurde Anfang des Jahres ein neues Projekt gestartet, das sich der psychologischen Beratung für Menschen ab einem Alter von 65 Jahren und deren Angehörigen widmet. Es handelt sich dabei um ein auf zunächst drei Jahre angelegtes Pilotprojekt, das von der evangelischen Landeskirche finanziert wird. Die Landeskirche trägt für die Dauer des Projekts in Lörrach und auch in der Stadt Freiburg für drei Jahre je eine halbe Stelle. „Das ist etwas ganz Besonderes, dass wir in den Genuss dieses Pilotprojekts gekommen sind“, freut sich Stefan Günther, Diplom-Psychologe und Leiter der Lörracher Beratungsstelle.

Die ist im Übrigen kürzlich von der Haagener Straße in neue Räume in der Bahnhofstraße 8 (Nähe Polizeirevier) umgezogen. Hier sind neben dem Leiter auch Renate Schwedes, Heilpädagogin und Systemische Paartherapeutin, sowie Christine Jacob, Diplom-Psychologin und Systemische Paartherapeutin, tätig. Beide hatten bislang jeweils eine 50 Prozent-Stelle. Diese wurde im Zuge des Pilotprojekts auf jeweils 75 Prozent aufgestockt.

Psychologische Beratung für ältere Menschen und ihre Angehörigen bei Krisen, Konflikten, emotionalen Schwierigkeiten, Belastungen in der Pflegesituation, Rollenveränderungen in der Familie, bei Verlust eines nahestehenden Menschen und dem Nachlassen körperlicher oder geistiger Fähigkeiten: All das sind Themen, um die es in den Beratungen gehen kann. Rat gibt es auch bei emotionalen Schwierigkeiten wie Ängste, Einsamkeit oder Depression, ebenso in Partnerschaftsfragen, Konflikten oder auch körperlichen Veränderungen wie etwa Demenz oder andere lebensverändernde Krankheiten.

„Wir unterstützen ältere Menschen bei Veränderungsprozessen“, erklärt Renate Schwedes. Und ihre Kollegin Christine Jacob fügt hinzu: „Bei Bedarf werden auch die Angehörigen – allein oder im Familiengespräch – mitberaten.“ Was Beide zudem betonen: Die Arbeit ist offen für alle und unterliegt der Schweigepflicht. „Und wenn jemand nicht so mobil ist, können in Einzelfällen Hausbesuche vereinbart werden.“

Einige Menschen haben bereits das neue Beratungsangebot, das im Übrigen kostenfrei ist, in Anspruch genommen. „Und wir schätzen, dass die Resonanz künftig noch deutlich steigen wird“, mutmaßt Stefan Günther. Gegenwärtig sei man noch dabei, die Vernetzung mit allen möglichen Einrichtungen, Stellen und Institutionen weiter auszubauen. „Früher war psychologische Beratung ein Tabuthema, das hat sich heute total gewandelt“, weiß Renate Schwedes. Und so ist sie gespannt, was die jetzt eingeläutete „Forschungsphase“ künftig so alles bringen wird. Das Projekt „Was ich im Herzen trage“ wird zudem evaluiert und wissenschaftlich begleitet.