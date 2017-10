Kreis Lörrach Auf Arbeitsmarkt vorbereiten

Kreis Lörrach (uk). Insgesamt 730 Studierende haben Anfang Oktober ihr Bachelorstudium an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) in Lörrach aufgenommen. Ein Großteil sammelt zunächst praktische Erfahrungen in Unternehmen. Etwa ein Drittel startet mit der Theoriephase, bevor es im Januar in die Praxis geht. Sie wurden gestern von Rektor Theodor Sproll begrüßt und von Mitarbeitern in die Strukturen der Hochschule eingeführt.

Das System Duale Hochschule erreiche laut einer aktuellen Umfragen Spitzenwerte, erklärte Sproll zu Beginn. Dies beziehe sich auf Qualifikation und Befähigung gleichermaßen. So ermittelte die Umfrage, an der landesweit 18 000 Teilnehmer mitwirkten, weiter, dass 71 Prozent aller Absolventen direkt nach dem Studium eine Stelle in ihrem Ausbildungsunternehmen angeboten bekämen.

85 Prozent der Absolventen würden sich erneut für ein Studium an einer Dualen Hochschule entscheiden. Die Aufgabe laute daher, junge Talente auf den Wettbewerb im Arbeitsumfeld vorzubereiten. Und dies beziehe sich auch auf zukünftige Aufgaben eines Arbeitsmarktes, der sich in immer kürzerer Zeit ändere. Das Studium, so sein Fazit, sei am Leben und an Lösungen orientiert und „die Duale Hochschule steht für ein nachfrageorientiertes Studium“.

Auch Oberbürgermeister Jörg Lutz begrüßte die Erstsemester und beglückwünschte sie zu ihrer „guten Studienentscheidung“. Vom geplanten Studierendenwohnheim könnten sie zwar noch nicht profitieren, doch man sei bereits auf die Zielgerade eingebogen. Lutz gab den Studierenden den Rat mit, wenn möglich einen Auslandsaufenthalt einzuplanen. Dieser werde später hoch angerechnet.

Gerhard Jäger, Prorektor und Dekan der Wirtschaftsfakultät, motivierte dazu, über die Fachlichkeit der Kurse hinauszugehen und sich persönlich einzubringen. Er stellte die Initiative „Circle of Excellence“ vor. Das Talent-Programm für herausragende Studierende wird seit dem vergangenen Studienjahr angeboten und hat zum Ziel, zum einen die Persönlichkeit der Studierenden weiterzuentwickeln sowie mittels professioneller Netzwerke auf künftige Führungsaufgaben vorzubereiten.

Auch Studienvertreter kamen zu Wort, um auf das Studentenleben einzustimmen. Ihr Fazit lautet: Das Studium ist sehr kompakt, deshalb sollten sich die Studierenden so oft wie möglich das Flair des Studentenlebens gönnen und auch einmal an Entspannung, Feiern und sportlichen Ausgleich denken.