Kreis Lörrach Auf dem Weg zum Tourismusland

Von Heiner Fabry

Guido Wolf, Landesminister für Justiz und Europa, der auch für den Tourismus in Baden-Württemberg zuständig ist, besuchte gestern den Landkreis Lörrach. Nach einem Besuch der Todtnauer Wasserfälle traf der Minister mit Landrätin Marion Dammann und dem Ersten Landesbeamten Ulrich Hoehler am Holzer Kreuz in Fröhnd ein.

Kreis Lörrach. Der Minister gratulierte dem Landkreis zur Unesco-Anerkennung des neuen Biosphärengebiets Schwarzwald. „Diese wunderschöne Landschaft mit ihrer biologischen und kulturellen Vielfalt ist das reinste Schwarzwaldidyll und Heimat pur“, erklärte Wolf im Oberen Wiesental. Landrätin Marion Dammann überreichte dem Minister eine Broschüre „Tourismus im Landkreis Lörrach“, in der viele der touristischen Höhepunkte des Landkreises aufgeführt und beschrieben sind.

Tanja Steinebrunner, Bürgermeisterin der Gemeinde Fröhnd, stellte ihre Gemeinde vor und führte aus, dass die kleinen Schwarzwaldgemeinden durchaus mit Schwierigkeiten zu kämpfen haben, dass aber auch von engagierten Bürgern einige aussichtsreiche Projekte auf den Weg gebracht wurden. Als Beispiel erwähnte sie das neue Bürgerhaus mit Mehrzweckhalle und Marktscheune, bei der nach einer Ausschreibung, an der sich 140 Architekten beteiligten, jetzt die ersten Preise vergeben wurden. „Besonders die Marktscheune liegt uns am Herzen“, erklärte Steinebrunner. „Unsere Landwirte stellen hervorragende Produkte her, aber es gibt noch Schwierigkeiten bei der Vermarktung.“ Als weiteres Hindernis beschrieb die Bürgermeisterin, dass sich zwar viele junge Familien im Oberen Wiesental ansiedeln möchten, es aber an entsprechenden Bauflächen fehle.

Landrätin Dammann bestätigte, dass es diese Wünsche junger Familien gebe. „Wir stellen fest, dass sich der Trend in der demografischen Entwicklung im Wandel befindet“, so die Landrätin. „Und da es in den Zentren des Landkreises fast keine Bauflächen mehr gibt, werden die ländlichen Gebiete zunehmend interessanter.“

Darum unternehme der Landkreis auch erhebliche Anstrengungen, um die Infrastruktur im ländlichen Raum zu verbessern. Viel Geld werde investiert, um den Breitbandausbau im Landkreis voranzubringen. Zusätzlich wurde ein neuer Nahverkehrsplan verabschiedet, um eine bessere Anbindung der ländlichen Gemeinden an die Versorgungszentren zu erreichen.

Peter Schelshorn, Bürgermeister von Schönau, erklärte: „Wir setzen in der Region um den Belchen auf sanften Tourismus. Dabei verfolgen wir auch mit interkommunalen Projekten das Ziel, das Belchenland ganzjährig als Fremdenverkehrsregion zu fördern.“

Wolf legte dar, dass sich auch dieses Jahr touristisch gut angelassen habe. „Mit mehr als 52 Millionen Übernachtungen im vergangenen Jahr ist Baden-Württemberg auf dem Weg, sich als ausgewiesenes Tourismusland zu etablieren. Und dabei ist im In- und Ausland der Schwarzwald ein klarer Höhepunkt“, erklärte der Minister. Um der Förderung des Fremdenverkehrs mehr Gewicht zu geben, habe die Landesregierung die Haushaltsmittel in diesem Jahr von fünf auf sieben Millionen Euro erhöht.

Ein neues Tourismuskonzept sei bereits in Arbeit. „Natürlich muss bei der Verbesserung der Infrastruktur noch einiges getan werden“, räumte der Minister ein. Zugleich bot er den beiden Bürgermeistern Steinebrunner und Schelshorn seine Hilfe bei den begonnenen Projekten an.