Kreis Lörrach Auf Euphorie folgt Ernüchterung

Kreis Lörrach (wer). Um den Austausch und die Vernetzung der bürgerschaftlich Engagierten untereinander zu fördern, das große Engagement zu würdigen und bei der Bewältigung der aktuell anfallenden Herausforderungen zu unterstützen, findet am Freitag, 5. Mai, ab 17 Uhr im Gemeindehaus der Kirche St. Peter ein landkreisweites Austauschtreffen für Ehrenamtliche in der Flüchtlingsarbeit statt. Gestern informierten die Initiatoren im Rahmen eines Pressegesprächs über die Entwicklung bei der Integration im heimischen Kreis.

„Die Arbeit der Ehrenamtlichen verändert sich“, erklärte Jörg Hinderer, Kirchenbezirksbeauftragter für Flucht und Migration. Nach der Aufnahme stehe nun die Integration von Flüchtlingen sowie die dauerhafte Begleitung, insbesondere in der Anschlussunterbringung, auf der Agenda. Das zeige sich auch im Angebot der Workshops im Rahmen des Austauschtreffens. So gehe es unter anderem um die Helfergewinnung und Helferbindung, denn nach einer ersten Euphorie mache sich nun Ernüchterung breit, sagte Hinderer. Das spiegelt sich auch in den Zahlen wider: Seien es zu Beginn rund 1500 Helfer gewesen, sprach Christine Meinzer-Folk vom Caritasverband von derzeit rund 600 Menschen, die sich für Flüchtlinge im Kreis einsetzen. Zwar gebe es zahlreiche hauptberufliche Helfer, dennoch sei man nach wie vor auf die Unterstützung durch Ehrenamtliche angewiesen, ergänzte Doris Leimeier, Ehrenamtskoordinatorin des Caritasverbands. Insbesondere in der Anschlussunterbringung, wo es um die Pflege sozialer Kontakte gehe, ist der Bedarf weiterhin hoch.

n Die zweite Auflage des Austauschtreffens soll nun die Möglichkeit zur weiteren Vernetzung bieten. Die Initiatoren bitten um Anmeldung an die Evangelische Erwachsenenbildung per E-Mail an service@eeb-sued.de oder per Tel. 0151/51 5532 70.