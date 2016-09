Kreis Lörrach (dv). Nicht nur Thomas Keller freut sich, auch seine Vorderwälderrinder, denn sie dürfen auf der zweitbesten Wiese im heimischen Landkreis grasen. Der Landwirt aus Häg-Ehrsberg hat den zweiten Platz bei der Wiesenmeisterschaft in der Kategorie Fettwiese gewonnen. Der Naturpark Südschwarzwald rief gemeinsam mit dem Badischen Landwitschaftlichen Hauptverband (BLHV) Halter und Züchter von Vorderwälderrindern zur Teilnahme am Wiesenwettbewerb auf. Damit lenkten die Veranstalter ein spezielles Augenmerk auf diese typische Schwarzwälder Rinderrasse. Bei den Vorderwäldern handelt es sich um eine Landrasse, die sowohl zur Milch- als auch zur Fleischproduktion genutzt wird, informierten die Veranstalter. Mit der Wiesenmeisterschaft wollten sie auf die Verdienste der Berglandwirte aufmerksam machen, die mit ihrer Arbeit die Schwarzwälder Kulturlandschaft pflegen. Reichste Wiese gewinnt Die teilnehmenden Landwirte aus den Landkreisen Lörrach und Waldshut hatten rund 20 Flächen gemeldet. Die Siegerehrung fand im Rahmen der Tage der offenen Tür des Badischen Landwirtschaftlichen Hauptverbandes (BLHV) in Freiburg statt. BLHV-Vorstandsmitglied Oswald Tröndle und der stellvertretende Naturpark-Geschäftsführer Holger Wegner überreichten die Preise. Thomas Keller hatte einen Wertgutschein gewonnen, teilten die Veranstalter mit. Die Jury setzte sich aus Experten der Bereiche Landwirtschaft und Naturschutz zusammen. Bei dem Wettbewerb wurden Wiesen prämiert, die nicht nur aus ökologisch-botanischer Sicht wertvoll sind, sondern sich besonders für die landwirtschaftliche Nutzung eignen. Neben der Artenvielfalt an Pflanzen und dem ökologischen Potenzial wurden daher auch Ertrag und die Qualität des Viehfutters bewertet, hieß es.