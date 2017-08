Kreis Lörrach Bald auch bei uns heimisch?

Regio (wer/sda). Eier der Asiatischen Tigermücke sind Ende Juli an zwei Orten im Kanton Basel-Stadt nachgewiesen worden. Die Behörden haben Maßnahmen ergriffen. Die aggressiven Insekten können Krankheiten übertragen.

Die beiden Fundorte auf dem Friedhof Wolf sowie in der Nähe des Autobahnzolls an der Grenze zu Frankreich werden im Rahmen eines nationalen und kantonalen Überwachungsprogramms beobachtet, wie das baselstädtische Gesundheitsdepartement (GD) gestern mitteilte. Es werde vermutet, dass die gefundenen Gelege von einzelnen Einschleppungen stammen. Mögliche Brutstätten auf öffentlichem Grund wollen die Behörden nun mit einem biologischen Schädlingsbekämpfungsmittel behandeln. Zudem werden laut Mitteilung an den beiden Fundorten zusätzliche Fallen aufgestellt. Mit diesen Maßnahmen soll die Populationsdichte der Tigermücken gesenkt werden. Stoppen lasse sich die Ausbreitung aber nicht, hält das Gesundheitsdepartement fest. Hinweise auf eine etablierte Tigermücken-Population gibt es im Kanton Basel-Stadt laut den Behörden derzeit jedoch noch keine.

Erstmals waren im Stadtkanton vor zwei Jahren einzelne Exemplare gesichtet worden. 2016 startete das Kantonale Laboratorium zusammen mit dem Schweizerischen Tropen- und Public Health-Institut ein flächendeckendes Monitoring mit Fallen an 18 Standorten.

Im Kreis Lörrach wird die Situation ebenfalls genau beobachtet. Im Rahmen des flächendeckenden Monitorings konnte im Jahr 2016 keine Mücke beziehungsweise Population nachgewiesen werden, berichtete Claudia Lappe, Fachbereichsleiterin Gesundheit im Landratsamt, jüngst im Umweltausschuss. Stichprobenweise auf Larvenbesatz untersucht wurden auf zwölf Friedhöfen und Kleingartenanlagen potenzielle Brutstätten, wie Regentonnen und Grabvasen. Das sogenannte Hotspotmonitoring nahm mögliche Einschleppungswege und deren unmittelbare Umgebung auf Entwicklungsstadien der Asiatischen Tigermücke unter die Lupe. Untersuchungsschwerpunkte waren hier Campingplätze, Raststätten und Autohöfe sowie Baumärkte mit Pflanzenverkauf. Fündig wurden Biologen indes im Rahmen eines Monitoring-Projekts des Umweltbundesamts entlang der Autobahn A5 und A98. An der Rastanlage Weil am Rhein Ost und am Parkplatz Rheinaue wurden Eigelege nachgewiesen.

Der heimische Kreis hat ein hohes Risiko für das Vorkommen der Mücke, in Freiburg wurde zum Beispiel im Sommer 2015 einebrütende Population festgestellt. Trotz Bekämpfungsmaßnahmen konnten die Insekten nicht eliminiert werden. Weil rechtzeitige Vorsorge wichtig ist, wird die Überwachung im Kreis fortgesetzt, wie in der jüngsten Kreistagssitzung zu erfahren war.