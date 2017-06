Kreis Lörrach Bedarf nimmt zu

Kreis Lörrach (ads). Zur Sozialstrategie des Landkreises Lörrach gehört, dass Kinder und Familien mit Armutsrisiko niederschwellig erreicht werden. Teil dieser Strategie ist die Arbeit der Psychologischen Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche. Die Einrichtung feiert in diesem Jahr ihr 60-jähriges Bestehen, wie Sachgebietsleiter Günter Koenemund in der Sitzung des Jugendhilfeausschusses (siehe obenstehenden Artikel) berichtete.

Der Bedarf ist im vergangenen Jahr weiter gewachsen. So haben insgesamt 1627 Familien Beratung oder therapeutische Hilfen in Anspruch genommen, was einem Plus von 13 Prozent im Vergleich zu 2015 entspricht. Bei 63 Prozent der Fälle handelte es sich um Neuanmeldungen. Auch zeige der Umstand, dass 65 Prozent der Hilfesuchenden mit einer bis fünf Beratungen auskämen, dass es bei vielen Menschen lediglich einen kleinen Anstoß brauche, um sie zu stärken. Besonders freute sich Koenemund darüber, dass die neu geschaffene Beratungsstelle in Weil am Rhein rege angenommen werde.

Für Koenemunds Ausführungen gab es von Seiten des Ausschusses viel Lob. So hob Gabriele Weber (SPD) die Niederschwelligkeit der Angebote hervor und deutete die gestiegenen Beratungszahlen als Beleg für eine schnellere Bereitschaft, Hilfe in Anspruch zu nehmen. Angeregt wurde die Idee eines Erziehungskurses für arabische Eltern, die mit den Gepflogenheiten in Deutschland nicht vertraut seien.

Das 60-jährige Bestehen der psychologischen Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche soll im September mit einem Vortrag des Rechtswissenschaftlers Reinhard Wiesner, der als einer der Väter des Sozialgesetzbuches VIII gilt, begangen werden. Auch die Fernsehjournalistin und Moderatorin Petra Gerster von den „heute“-Nachrichten wird vor Ort sein.