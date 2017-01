Kreis Lörrach. Die Nachfrage nach hochqualifizierten Mitarbeitern, speziell Ingenieuren, hält auf dem Arbeitsmarkt unvermindert an. Das Institut der deutschen Wirtschaft in Köln bezeichnete in diesem Zusammenhang die sogenannte Generation Z (Jahrgänge 1995 bis 2009) kürzlich schon als „Generation Wunschkonzert“.

Diesem anhaltenden Bedarf trägt auch das Technische Gymnasium (TG) Lörrach mit seinem Profilfach „Mechatronik“ Rechnung. Mit den weiteren Profilen „Technik und Management“ und „Informationstechnik“ werden viele der Schüler neben den Ingenieurwissenschaften für ein Studium der Wirtschaftswissenschaften oder Informatik gewonnen, geht aus einer Mitteilung hervor.

Attraktiv ist das Angebot des Beruflichen Gymnasiums an der Gewerbeschule vor allem deshalb, weil hier mit dem Abiturzeugnis die Allgemeine Hochschulreife erworben wird. Außerdem erleichtern Bescheinigungen über Praktika beispielsweise den Einstieg in das Ingenieur-Studium. Überdies werden ideale Voraussetzungen für diejenigen Interessierten geboten, die Berufe mit kreativen und handwerklichen Facetten anstreben, zum Beispiel im Bereich Design, Architektur oder Medizin. Und noch etwas spricht für das TG: Der Fächerkanon ermöglicht das Studium in der Schweiz, heißt es weiter.

Das Besondere am Besuch des TG Lörrach ist zudem die Tatsache, dass die Schüler vor Ort das Lernen in Theorie und Praxis verbinden können. Indem sie beispielsweise die Chance erhalten, in den Werkstätten und Laboren praktische Erfahrungen zu sammeln, werden sie auf ganz unterschiedlichen Ebenen angesprochen und gefordert.

An Eltern und Schüler, die wissen möchten, ob der Besuch des Technischen Gymnasiums Lörrach für sie in Frage kommt, richtet sich ein Infoabend, der am Dienstag, 31. Januar, ab 19.30 Uhr, stattfindet (bitte Haupteingang der Gewerbeschule benutzen). An diesem Termin werden die Profile vorgestellt sowie Hilfestellungen für das zentrale Anmeldeverfahren gegeben.