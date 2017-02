Von Sarah Trinler

Im Rahmen des Pilotprojekts „Inklusion und Integration – Gestaltung und Weiterentwicklung der Bildungslandschaft von der frühkindlichen bis zur beruflichen Bildung im Landkreis Lörrach“ trifft sich heute die Arbeitsgruppe „Strategiewerkstatt Integration“ in der Gewerbeschule Lörrach. Die im Dezember erarbeiteten Ideen und Anregungen sollen heute zu praktikablen Handlungsempfehlungen weiterentwickelt werden.

Kreis Lörrach. Den ganzen Tag über werden in den jeweiligen Arbeitsgruppen die Köpfe rauchen. Die Motivation der rund 50 Teilnehmer ist groß: Denn heute wird es konkret. Nach der „Kick-off“-Veranstaltung im November wurden im Landkreis Lörrach zwei „Bilanzwerkstätten“ jeweils zu den Themen Integration und Inklusion mit über 360 teilnehmenden Fachkräften durchgeführt. Hierbei wurden Stärken und Schwächen dokumentiert, für die heute in der „Strategiewerkstatt“ erste zielführende Maßnahmen entwickelt werden sollen.

„Die Themen Integration und Inklusion gehören zu den großen Herausforderungen in unserem gesellschaftlichen Leben. Daraus ergeben sich Aufgaben, die nur gemeinsam mit allen Beteiligten und mit Hilfe einer gesicherten Planung erfolgreich bewältigt werden können“, hatte Landrätin Marion Dammann beim „Kick-Off“ in der Stadthalle Schopfheim im November gesagt. Und ihre Worte wurden erhört: „Das Teilnehmerfeld ist bunt gemischt“, sagte Eileen Metzger, Koordinatorin Bildungsregion beim Landratsamt Lörrach, im Gespräch mit unserer Zeitung. Lehrer, Erzieher, Vertreter des Gesundheitsamts und der Handelskammer sowie einige Ehrenamtliche sind unter anderem dabei. So können Menschen aus den unterschiedlichsten Bereichen ihr Wissen bündeln und sich mit Themen beschäftigen, die nur gemeinsam mit anderen Kommunen oder im Landkreis bewältigt werden können.

Bereits in den Bilanzwerkstätten haben sich die Teilnehmer in die vier Arbeitsgruppen frühkindliche Bildung (Krippe/Kita), Grundschule (Elementarbereich), Sekundarstufe I und II sowie Berufsorientierung mit beruflicher Bildung und Ausbildung eingeteilt, erklärte Metzger. In der heutigen Veranstaltung geht es ausschließlich um das Thema Integration, die Arbeitsgruppe Inklusion trifft sich am 10. März im Landratsamt Lörrach. Themen wie die konzeptionelle und fachliche Weiterentwicklung der Sonderschulen zu sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ) oder die Entwicklung einer Konzeption zur verstärkten inklusiven Beschulung in den Beruflichen Schulen stehen heute auf der Agenda.

Und wie geht das Projekt dann weiter? Begleitet durch die Steuerungsgruppe bestehend aus Mitarbeitern des Staatlichen Schulamts, des Kommunalverbands Jugend und Soziales und des Landratsamts werden die beiden Strategiewerkstätten jeweils nachbereitet und die Ergebnisse zusammengeführt. „Diese sollen dann im Mai im Landratsamt und später in einer abschließenden Fassung dem Kreistag vorgestellt werden“, erklärte Metzger. Der Kreistag soll dann über die Gesamtkonzeption mit konkreten Handlungsempfehlungen zur erfolgreichen Umsetzung vor Ort entscheiden.