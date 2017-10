Kreis Lörrach Christ werden

Kreis Lörrach (rr). Sechs Gemeinden des katholischen Dekanats Wiesental gestalten jetzt ein neues Angebot für Erwachsene, die Christen werden wollen. Oftmals wenden sich Erwachsene an die Kirchengemeinden, weil sie sich dem Glauben angenähert haben und gerne in die Gemeinschaft der gläubigen Christen aufgenommen werden möchten.

Die Gründe dafür, dass sie bisher diesen Weg nicht gingen, sind recht verschieden. Gerd Möller, Pfarrer in der katholischen Kirchengemeinde Weil am Rhein, nannte dafür das Aufwachsen in atheistischen Familien, besonders häufig komme das bei Zugezogenen aus den östlichen Bundesländern vor. Vielfach seien diese Personen durch Freunde an den christlichen Glauben herangeführt worden, zum Teil seien sie bereits Gäste in Gottesdiensten gewesen. Vielfach gehe dieser Entscheidung auch die aktive Teilnahme an der Jugendarbeit oder in sozialen Bereichen voraus. Andererseits reift ein solcher Entschluss oftmals bei Ehepaaren heran, wenn ein Partner gläubig ist.

Notwendig wird die Taufe, wenn eine Tätigkeit in einer kirchlichen Einrichtung aufgenommen werden soll, denn dort ist die Mitgliedschaft in einer christlichen Konfession Bedingung. Dies treffe häufig im St. Josefshaus Herten zu, sagte Seelsorger Kassian Burster.

Sechs der acht Gemeinden des katholischen Dekanats Wiesental fanden sich nun zusammen, um künftig diese Gespräche als Gruppenarbeit zu gestalten. „Das hat zuallererst den Vorteil für die künftigen Kirchenmitglieder, dass sie nicht mehr allein einem Seelsorger gegenüber sitzen, sondern sich auch untereinander austauschen können“, meinte Möller. In den einzelnen Gemeinden sind die Zahlen der Eintrittswilligen recht unterschiedlich, mal sind es vier in einem Jahr, manchmal nur eine Person. Durch die Zusammenlegung auf Gruppenbasis wird aber niemand mehr allein sein. „Das gibt jedem mehr Halt und Selbstsicherheit“, erklärte Burster. Vorgesehen sind zwölf abendliche Begegnungen.

n Ansprechpartner sind Pfarrer Gerd Möller (Tel. 07621/422 399 14) und Seelsorger Kassian Burster (Tel. 07623/470 248).