Kreis Lörrach „Da war der Landkreis seiner Zeit voraus“

Seit 60 Jahren gibt es im Kreis die psychologische Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche, die eine der Ältesten ihrer Art in Baden-Württemberg ist. Was im Jahr 1957 klein begonnen hat, präsentiert sich sechs Jahrzehnte später als etablierte Anlaufstelle für hilfesuchende Menschen.

Kreis Lörrach. Wie der runde Geburtstag gefeiert wird und was sich seit den Anfängen geändert hat, darüber unterhielt sich Adrian Steineck mit Günter Koenemund, dem Leiter der Beratungsstelle.

(lacht) Ja, das war damals so. Die Gründung der Erziehungsberatungsstelle ist umso erstaunlicher, als es damals keine gesetzliche Grundlage dafür gab. Da war der Landkreis Lörrach seiner Zeit vielleicht einfach etwas voraus. Dass wir jetzt unser 60-jähriges Bestehen feiern können, macht mich also schon ein wenig stolz.

Der wichtigste Meilenstein war sicherlich die Verbesserung unserer Arbeit durch das Kinder- und Jugendhilfegesetz im Jahr 1990. Jetzt hatten Eltern erstmals einen Rechtsanspruch auf Erziehungsberatung. Hinzu kommt, dass die Beratung in den 1950er-, 1960er- und auch noch in den 1970er-Jahren stark an den Bedürfnissen der Mittelschicht orientiert war. Heute hingegen legen wir mehr Wert darauf, dass unser Angebot niederschwellig ist, dass also jeder Ratsuchende vertraulich zu uns kommen kann.

Ja, das ist sicher ein wichtiger Aspekt. Die Menschen sind heute eher bereit, Hilfe anzunehmen. Im Jahr 2013 haben wir zudem das Angebot der Frühen Hilfen eingerichtet, das überwiegend vom Bund finanziert wird. Damit ist das Tabu, sich bei Kleinkindern bis zu drei Jahren nicht einzumischen, ebenfalls gefallen. Diese Frühen Hilfen werden stark in Anspruch genommen.

Die Beratung bei Flüchtlingsfamilien ist schwierig, denn alle diese Menschen eint, dass sie entweder in ihrem Heimatland oder auch während der Flucht Schreckliches erlebt haben. Nicht selten sind sie traumatisiert, leiden unter Schlaflosigkeit und ziehen sich von ihren Mitmenschen zurück. Sieben unserer Mitarbeiter haben sich zu Traumatherapeuten ausbilden lassen. Aber man muss auch sagen, dass Flüchtlingsfamilien nur einen Bruchteil unter den von uns Beratenen ausmachen.

Petra Gerster kommt gemeinsam mit ihrem Mann Christian Nürnberger nach Lörrach. Die beiden haben ein Buch zum Thema Erziehung geschrieben. Nürnberger ist als Vater in die Elternzeit gegangen, lange bevor das üblich war. Wir haben von den Eltern in all den Jahren einen so hohen Vertrauensvorschuss erhalten, da soll die Veranstaltung diesen etwas zurückgeben. Am morgigen Freitag findet im Landratsamt Lörrach zudem ein Fachtag zum Thema „Krisen bieten Chancen“ statt, bei dem wir mit Professor Reinhard Wiesner den „Vater“ der Kinder- und Jugendhilfegesetzgebung gewinnen konnten.

