Kreis Lörrach Das Handwerk feiert kaum „krank“

Kreis Lörrach. Gute Nachrichten für das Handwerk in der Region Lörrach-Hochrhein: „Im vergangenen Jahr waren 50,1 Prozent der im Handwerk Beschäftigten keinen einzigen Tag krankgeschrieben“, fasst Klaus Würtenberger, Regionalgeschäftsführer der IKK classic, den aktuellen Arbeitsunfähigkeitsbericht für die Region Lörrach-Hochrhein zusammen. Der Krankenstand im hiesigen Handwerk mit 4,2 Prozent liegt deutlich unter dem landesweiten Krankenstand von 4,8 Prozent. Demgegenüber lag der Anteil der Langzeiterkrankungen in der Region jedoch deutlich über dem Durchschnitt: „55,3 Prozent aller Krankheitstage in der Region wurden 2016 von Arbeitsunfähigkeiten verursacht, die länger als 42 Tage andauerten“, erläutert Würtenberger. „Landesweit beträgt dieser Wert 49,9 Prozent.“

Dass in Baden-Württemberg viele Handwerker mit Langzeiterkrankungen zu kämpfen haben, liegt auch an der älter werdenden Gesellschaft. Jüngere Mitarbeiter sind zwar häufiger, aber meistens nur kurz arbeitsunfähig. Ältere Mitarbeiter sind seltener krank, dann aber häufig für einen längeren Zeitraum, weil die Erkrankungen schwerwiegender und oftmals chronisch sind. Wie in der gesamten Gesellschaft steigt auch das Durchschnittsalter bei den im heimischen Handwerk beschäftigten Arbeitnehmern kontinuierlich an. Im vergangenen Jahr war der bei der IKK classic versicherte durchschnittliche Handwerker in Baden-Württemberg 42 Jahre alt, 2015 war er noch einige Monate (41,7 Jahre) und 2013 sogar über ein ganzes Jahr ( 40,9 Jahre) jünger. In der Region Lörrach-Hochrhein lag das Durchschnittsalter 2016 bei 41,1 Jahren.

Den mit Abstand größten Anteil an allen krankheitsbedingten Ausfallzeiten im regionalen Handwerk im Jahr 2016 haben mit 28,4 Prozent Krankheiten des Muskel- und Skelettsystems. Das ist nicht neu. Seit Jahren führen entsprechende Erkrankungen quer durch alle Branchen die Fehlzeitenstatistiken an. „Ihr Anteil ist im Handwerk aber höher als der regionale Durchschnittswert über alle Beschäftigten, der im vergangenen Jahr bei der IKK classic bei 27,5 Prozent lag“, präzisiert Würtenberger.