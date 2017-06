Kreis Lörrach Das Motto lautet „Gesund aufwachsen und leben“

Kreis Lörrach. In Lörrach und Rheinfelden bereits etabliert, in Weil am Rhein in der Probephase: Nachtsportangebote für Kinder und Jugendliche erfreuen sich immer größerer Beliebtheit. Als gelungene Alternative zum spätabendlichen konsumorientierten Nichtstun bietet eine offene Turnhalle einen freien, geschützten Raum für diese Zielgruppe. Hier können sie spontan und demokratisch abstimmen, welcher Sportart nachgegangen wird sowie kostenlos und unverbindlich teilnehmen. Das Angebot unterstützt gleichzeitig auch die Gewalt- und Alkoholprävention.

Aufgrund der großen Resonanz der bereits bestehenden Projekte soll in Zukunft dieses Konzept der Bewegungsförderung gezielt durch den Landkreis unterstützt werden.

Während der Nachtsport in Zell und Rheinfelden im Rahmen der allgemeinen Ausschreibung „Der Landkreis in Bewegung“ im vergangenem Jahr finanziell unterstützt wurde, soll sich die kommende Ausschreibung zur Projektförderung einzig auf diese Art der Projekte fokussieren und damit noch mehr Kinder und Jugendliche erreichen.

Interessierte, die in ihrer Gemeinde ein solches Projekt ins Leben rufen wollen, können sich durch die Geschäftsstelle der Gesundheitskonferenz beraten lassen. Mit Hilfe einer Anschubfinanzierung in Höhe von bis zu 2500 Euro pro Projekt kann das Vorhaben auch gefördert werden. Der Bewerbungszeitraum beginnt am Samstag, 24. Juni, und läuft bis zum 1. September. Bei mehreren Interessenten entscheidet der Lenkungskreis im Herbst über die Vergabe der Mittel.

Gesundheitskonferenzen sind vom Land Baden-Württemberg geförderte Fachgremien auf Landkreisebene, in denen Experten aus Politik, Wirtschaft, Bildung, Sozialem und Gesundheit über aktuelle Gesundheitsthemen beraten. Im Landkreis Lörrach besteht diese seit dem Jahr 2011. In diesem Jahr tagt die Gesundheitskonferenz unter dem Motto: „Gesund aufwachsen und leben“. Dabei findet vom 19. bis 24. Juni eine landkreisweite Gesundheitswoche mit Aktionen statt. Das Programm ist unter www.loerrach-landkreis.de/gesundheitskonferenz einsehbar.