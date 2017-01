Mit einer verstärkten Positionierung als „Job- und Bildungsmesse“ haben Markus Hug und seine Frau Martina Hug die Messe „Cult“ in die Erfolgsspur gebracht. Dieses Jahr findet die fünfte Auflage statt, außerdem verzeichnen die Initiatoren einen Ausstellerrekord.

Von Michael Werndorff

Kreis Lörrach. Über 100 Aussteller, deutlich mehr als im vergangenen Jahr, werden sich bei der fünften „Cult“-Messe auf dem Gelände der Regio-Messe in Lörrach präsentieren. Laut Projektleiterin Hug gelang es, eine noch größere Vielfalt der Aussteller und somit die Attraktivität der Messe auszubauen. Insbesondere das Handwerk ist in diesem Jahr verstärkt vertreten, erklärte Hug gestern bei einem Pressegespräch in Lörrach. So wird es vor der Messehalle Mitmachstationen geben, überdies Wissenschaftsshows und Experimente, die der Förderverein Science & Technologie in einem eigenen Zelt vorführen wird.

Ausgebaut wurde auch der Bereich Erwachsenenbildung und berufsbegleitende Angebote. „Wir wollen damit zeigen, dass die Messe keine Ausbildungsbörse im herkömmlichen Sinn ist“, unterstrich die Projektleiterin. Mit der fünften Auflage wird die Profilschärfung weiter vorangetrieben, und auch das Angebot für Abiturienten nimmt weiter zu. „So sind sieben Fachhochschulen und Universitäten aus drei Ländern vertreten“, betonte Hug die zunehmende Bedeutung grenzüberschreitender, internationaler Studiengänge.

Schülerbriefing hat sich etabliert

Etabliert hat sich mittlerweile auch das Schülerbriefing, bei dem Schulklassen vorab besucht und für Bewerbungsgespräche sensibilisiert werden. „Bis dato haben sich 600 Schüler für das Briefing angemeldet, und auch für die Messe liegen mehr als 800 vorangemeldete Schüler vor“, teilte Hug mit. Als Service erhalten Schüler an beiden Messetagen wieder die Möglichkeit, kostenlos mit öffentlichen Verkehrsmitteln zur „Cult“ zu gelangen. Die Schülermonatskarte gilt dann am Freitagmorgen zonenübergreifend, und in Kombination mit der „Cult“-Postkarte kann zudem ein Elternteil kostenlos mitfahren.

Zudem haben die Organisatoren eigens eine Homepage eingerichtet. Unter www.ausbildung-ist-cult.de können Interessierte die Angebote der Aussteller einsehen. Auch in Sachen Öffentlichkeitsarbeit engagieren sich die „Cult“-Macher. Rund 5000 Postkarten und 23 000 Messemagazine werden an Schulen und in unserer Zeitung verteilt. Die Messe findet am Freitag, 10., und Samstag, 11. März, statt.