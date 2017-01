Kreis Lörrach. „Bildungs- und Wissenschaftspolitik in Baden-Württemberg – warum spart die grün-schwarze Koalition uns ins vergangene Jahrhundert zurück?“ Diese Frage warf der SPD-Kreisvorstand in einer Pressemitteilung auf. Die Sparpolitik der Bundesregierung würde alle jungen Menschen – besonders im Dreiländereck – langfristig mehr kosten, so der Tenor.

Es wird kritisiert, dass die schwarz-grüne Landesregierung daran denkt, den Fremdsprachenunterricht an Grundschulen abzuschaffen und den Informatikunterricht an bestimmten Schulformen zu stoppen. „VW macht Englisch zur Konzernsprache und die CDU-Kultusministerin überlegt den Englischunterricht abzuschaffen. Alle Welt redet von Digitalisierung und Automatisierung und die CDU-Kultusministerin stoppt den Informatikunterricht an Real- und Gemeinschaftsschulen. Qualifizieren wir so unsere Fachkräfte von morgen?“, sagt der Kreisvorsitzende Philipp Schließer.

Besonders stößt dem Lörracher SPD-Kreisvorstand auf, dass auch der grüne Koalitionspartner dies mitträgt und noch verstärkt, indem die Grünen-Wissenschaftsministerin Studiengebühren für Zweitstudien und Nicht-EU-Ausländer einführt und das Erfolgsmodell Duale Hochschule Baden-Württemberg inklusive des Standorts in Lörrach finanziell darben lässt. „Dieses ’Sparen’ wird uns in der Zukunft viel mehr kosten, wenn Fachkräfte fehlen, was gerade unsere Region an der Grenze zur Schweiz treffen wird“, kritisiert der SPD-Kreisvorstand.