19:59 Weinbar-Besitzer verklagen Trump

Washington - Vermiest der US-Präsident Donald Trump Restaurants, die sich im Umkreis seines Hotels in Washington befinden, das Geschäft? Ja, sagen die Besitzer der "Cork Wine Bar" im Stadtzentrum, und haben deshalb Klage gegen Trump und sein Hotel eingereicht. Sie werfen ihm vor, dass es geschäftsschädigend für andere sei, da er das höchste Amt im Staat innehabe und gleichzeitig ein Hotel besitze. Mehrere Medien hatten darüber berichtet, dass Diplomaten das Hotel in der Hoffnung nutzen würden, politisches Kapital daraus zu schlagen.

19:54 Fahndung nach Jadens Mörder - 1400 Hinweise, keine heiße Spur

Herne - Bei der Suche nach dem mutmaßlichen Mörder des neunjährigen Jaden aus Herne hat die Polizei schon mehr als 1400 Hinweise erhalten. "Wir werten diese mit Hochdruck aus", teilten die Ermittler mit. Allerdings hat noch keine Spur zu dem Verdächtigen Marcel H. geführt. Der 19-Jährige soll den Sohn seiner Nachbarn am Montag erstochen haben. "Wir haben die Vermutung, dass er sich immer noch in NRW aufhält", sagte ein Sprecher der Polizei Dortmund. Es gab mehrere Großeinsätze, auch in Herne. Tagsüber verteilten Polizisten Handzettel und Fahndungsplakate in der Stadt im Ruhrgebiet.