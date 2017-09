Kreis Lörrach Den ganz normalen Wahnsinn verstehen

Nachrichten-Ticker

16:56 Rund 1200 Hinweise auf Supermarkterpresser

Konstanz - Noch kein Durchbruch, aber viele Hinweise: Rund 1000 Anrufe und 200 E-Mails sind bislang zum Fall vergifteter Lebensmittel in Friedrichshafen am Bodensee eingegangen. Etwa 200 Hinweise bezogen sich auf den gesuchten Verdächtigen. Bis jetzt zeichnet sich aber noch keine heiße Spur ab. Gestern hatte die Polizei Fahndungsbilder eines Mannes in einem Supermarkt veröffentlicht. Dieser soll mit der erneuten Platzierung von vergifteten Lebensmitteln in Supermärkten und Drogerien gedroht haben, um eine zweistellige Millionensumme zu erpressen. Die Hinweise aus der Bevölkerung werden jetzt ausgewertet.

16:48 Altmaier schließt Koalitionsverhandlungen bis 2018 nicht aus

Berlin - Der Weg zu einem Jamaika-Bündnis zieht sich möglicherweise bis ins nächste Jahr. Kanzleramtsminister Peter Altmaier schließt nicht aus, dass die Koalitionsverhandlungen für eine neue Bundesregierung erst 2018 abgeschlossen werden. Er würde sich zwar wünschen, es bis Weihnachten zu schaffen. Aber entscheidend sei der Inhalt, nicht das Datum, sagte Altmaier dem "Focus". Die Verhandlungen von Union, Grüne und FDP gelten schon vor Beginn der offiziellen Sondierungen als sehr schwierig.

16:46 Deutsche Fluglinien streichen Flüge in Iraks Kurdengebiete

Erbil - Die deutschen Fluggesellschaften Lufthansa und Germania haben wegen der Luftraumsperrung durch die irakische Zentralregierung ihre Flüge in den kurdischen Nordirak ausgesetzt. Auch die österreichische Austrian Airlines hat alle Flüge nach Erbil an diesem Wochenende gestrichen. Die Airlines reagieren damit auf eine Anweisung der irakischen Luftfahrtbehörde, alle internationalen Linienflüge in die Kurdengebiete zu stoppen. Die Kurden hatten sich in einem Referendum für die Unabhängigkeit ausgesprochen. Iraks Zentralregierung erkennt das Ergebnis nicht an.

16:05 Umfrage: Innere Einheit von Ost und West noch nicht erreicht

Berlin - Das Zusammenwachsen der Deutschen in Ost und West kommt nach einer aktuellen Umfrage nur in Mini-Schritten voran. In der Forsa-Befragung sagte nur jeder Zweite, die Menschen seien 27 Jahre nach der Deutschen Einheit zu einem Volk zusammengewachsen. 46 Prozent betonten, das Trennende überwiege noch. In den ostdeutschen Bundesländern ist der Anteil der Skeptiker mit 55 Prozent laut Befragung höher als in den westdeutschen Ländern mit 45 Prozent, sank gegenüber 2011 aber deutlich.

16:00 Frau bekommt Witwenrente nach nur zwei Monaten Ehe

Berlin - Das Sozialgericht Berlin hat einer Frau Recht gegeben, die nach zwei Monaten Ehe Witwenrente beziehen will. Obwohl bereits am Hochzeitstag absehbar war, dass der Mann an Krebs sterben würde, habe die Witwe einen Anspruch auf die Versorgung, entschied das Gericht. Normalerweise müssen Eheleute mindestens ein Jahr verheiratet sein, damit im Todesfall ein Anspruch auf die Rente geltend gemacht werden kann. Das Gericht sah es jedoch als erwiesen an, dass das Paar schon lange heiraten wollte. Die Ukrainerin habe aber lange Zeit auf nötige Papiere aus ihrer Heimat warten müssen.