Der Rheinfelder Etat für das kommenden Jahr hat ein Gesamtvolumen von 73,5 Millionen Euro. Der Gemeinderat stimmte ihm während seiner letzten Sitzung in diesem Jahr am Donnerstag einstimmig zu.

Rheinfelden. Leisen Protest wäh­rend der Haushaltsreden der Frakti­onssprecher meldete Anette Loh­man für die Grünen an: „Zunächst möchte ich im Namen meiner Frak­tion auf das extrem ungünstige Da­tum – zwei Tage vor Heilig Abend – hinweisen. Es ist für uns ehrenamt­liche Stadträte beinahe unmöglich, während der heißen Phase der Weihnachtsvorbereitungen auch noch eine Haushaltsrede vorzuberei­ten.“ Dennoch signali­sierte sie Zustimmung, auch wenn sie festhielt: „Wir halten den Steg weiter für entbehrlich.“

Stiefkind Naturschutz

Zugleich betonte Lohmann einmal mehr, dass in den Augen der Grü­nen, die ökologischen Aspekte der Kommunalpolitik im kommenden Jahr zu kurz kommen. So fragte sie, warum angesichts der guten Haushaltssituation nicht auch der „European Energie Award in Gold“ ange­strebt werde. Schließlich habe der jüngste Energiebericht nachgewie­sen, das der Gesamtausstoß an Kohlendioxid in Rheinfelden nicht gesunken ist. Außerdem kündigte sie an, dass ihre Fraktion auch in den kommenden Monaten ein besonderes Augenmerk auf den Naturschutz legen werden, „der von anderen Fraktionen eher als ein Stiefkind betrachtet wird“.

In einem stimmte die Grünen-Sprecherin aber mit den übrigen Rednern überein. Sie alle hielten fest, dass neben aller Investitionstätigkeit auch deren Folgekosten zu beachten sind. Ein hilfreiches Instrument wäre dabei eine „Haushaltsstrukturkommission“.

Keine Schwierigkeiten

Sie hätte eigentlich schon im auslaufenden Jahr ihre Arbeit aufnehmen sollen. Doch wie Paul Renz für die CDU-Fraktion festhielt: „Am Gemeinderat lag es nicht, Herr Oberbürgermeister, dass die Kommission in diesem Jahr nicht eingesetzt wurde.“ Aber er stellte auch fest: „Der Haushalt 2017 stellt uns vor keine allzu großen Probleme und verdient das Prädikat "gut".“ Allerdings sah der Christdemokrat eines sehr kritisch: die Zuwendungen an den Eigenbetrieb „Bürgerheim“. Hierzu merkte er an, dass seine Fraktion, wie schon im Hauptausschuss angekündigt (wir berichteten) den Zuschuss nur für 2017 mittragen wird. Aber über die Folgejahre sei noch einmal zu diskutieren, da andernfalls negative Einflüsse für den städtischen Haushalt zu erwarten wären.

Auch Sozialdemokrat Alfred Winkler ging auf die vermisste Strukturkommission ein. Sie sei ein wichtiges Instrument, um Möglichkeiten auszuloten, wie dauerhaft Überschüsse zu erwirtschaften wären. Mit anderen Worten: Die jährlichen Haushaltsberatungen seien ein probates Mittel für taktische, das heißt kurzfristige, Zielsetzungen. Für eine langfristige Strategie aber bräuchte es eben eine solche Kommission. Denn: „So lange die Steuereinnahmen so bleiben wie derzeit, können wir unsere intensiven Investitionen schultern. Sollte sich das aber ändern, bekommen wir Schwierigkeiten.“

Problem bei Feuerwache?

Er legte seinen Finger aber auch in eine andere Wunde: „Wir haben Geld ausgegeben für die Planung der Radwegquerung der B 34 bei Riedmatt. Jetzt aber wird sie gar nicht gebaut, weil die Stadt ein Grundstück nicht erwerben konnte. Und bei der neuen Feuerwache droht das Gleiche. Denn das neue Areal besitzen wir auch noch nicht.“ Für die Planung des zentrale Gerätehauses sind im kommenden Jahr Investitionen vorgesehen.

Immense Investitionen

„Die Investitionen sind immens, notwendig sowie weitsichtig geplant und Meilensteine für unsere Stadt“, befand die Fraktionsführerin der Freien Wähler, Karin Reichert-Moser, und meinte damit nicht nur die fMittel ür die neue Feuerwache. Dabei verwies sie auch auf negative Folgen der Haushaltssystematik: „Wir wissen, dass der positive Jahresabschluss 2015 belastende Auswirkungen auf das Haushaltsjahr 2017 und folgende hat.“ Diese können für den neuen Etat durch den gestiegenen „Grundkopfbetrag“, nach dem die Zuwendungen des Landes berechnet werden, teilweise ausgeglichen werden. So sei es aus ihrer Sicht richtig gewesen, aufgrund der Verbesserungen nicht gleich weitere Vorhaben aufzunehmen, sondern zumindest bis zur Klausurtagung abzuwarten.